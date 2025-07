Ibovespa recua com EUA indicando tarifa de 50%

O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, fechou a última sexta-feira (25) em queda de 0,21%, alcançando 133.524,18 pontos. Essa redução acontece em um momento de cautela em relação à possibilidade da imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, conforme anunciado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após o fechamento do dia, o Ibovespa quase anulou os ganhos registrados ao longo da semana, que havia terminado com uma leve alta de 0,11%. No total, o índice acumula uma queda de 3,84% em outubro, mas continua com um aumento significativo de 11,01% no ano até agora.

A sessão de negociação teve um volume de apenas R$ 14,1 bilhões, evidenciando a baixa liquidez nos últimos dias. O índice variou entre uma mínima de 133.285,09 pontos e uma máxima de 134.204,42 pontos.

Tensão com os EUA e nova medida em análise

Fontes informaram que o governo Trump está estudando uma nova declaração de emergência que justificaría a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Isso é considerado necessário porque, ao contrário de outros países que já enfrentaram tarifas norte-americanas, os EUA possuem um superávit comercial com o Brasil.

A pressão sobre essa decisão aumentou após uma carta enviada por 11 senadores democratas ao presidente dos EUA, expressando preocupação com o que consideram um “abuso de poder” relacionado à proposta de tarifas.

O presidente Lula informou que está buscando uma solução negociada com os Estados Unidos, embora tenha ressaltado que algumas exigências de Trump não são aceitáveis. Lula também criticou empresas de tecnologia norte-americanas, afirmando que elas precisam respeitar as leis brasileiras.

Além disso, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, se reunirá com Trump no próximo domingo (28), na Escócia, para discutir questões comerciais entre os EUA e a União Europeia.

O mercado está atento às negociações, especialmente em função das expectativas de um novo patamar de tarifas globais, que poderia ser de 15%, superando o anterior de 10%.

Expectativas incertas para o Ibovespa

A incerteza em relação às tarifas influenciou as projeções para a próxima semana. De acordo com dados recentes, o número de investidores que acreditam em uma queda do Ibovespa aumentou de 14,29% para 42,86%. Por outro lado, aqueles que esperam alta no índice caiu de 57,14% para 28,57%. O restante dos investidores preveem estabilidade.

Para Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos, o dia foi marcado por movimentação lateral no mercado, enquanto o dólar apresentou uma movimentação mais intensa, refletindo as incertezas relacionadas às tarifas dos EUA.

Desempenho das ações do Ibovespa

Entre as ações que se destacaram no Ibovespa, as da Petrobras tiveram leve alta, com a ação ordinária subindo 0,46% e a preferencial 0,13%. O Banco Itaú teve um incremento de 0,43%, enquanto o Banco do Brasil avançou 0,85%, e as ações do Santander aumentaram 0,15%. No entanto, as ações da Vale enfrentaram uma queda de 1,47%.

Entre as empresas que tiveram as maiores altas no dia, estão a Vibra com 3,39%, Ultrapar com 2,54% e Fleury com 2,33%. Em contraste, Yduqs liderou as perdas, com queda de 4,69%, seguida pela Natura, que caiu 2,55%, e CSN Mineração, com uma baixa de 2,27%.