Moto transforma a percepção dos brasileiros sobre viagens longas.

Imagine acelerar com uma moto que combina potência, economia e conforto, tudo por um preço acessível. A Bajaj Dominar 400 2025 é essa moto: ela alcança até 28 km/l de consumo, atinge 172 km/h de velocidade e oferece uma pilotagem confortável, seja na cidade ou em longas viagens. Com um motor potente de 373 cc, design esportivo e recursos como freios ABS e painel digital, a Dominar 400 se destaca no mercado brasileiro de motos de média cilindrada.

Preço da Bajaj Dominar 400 em 2025

O preço sugerido da Bajaj Dominar 400 2025 é de R$ 26.000 (sem frete), um valor competitivo que rivaliza com modelos como a Honda CB 500F e a Yamaha MT-03. Produzida em Manaus, a moto se beneficia da logística local, o que ajuda a reduzir os custos. A Bajaj oferece uma garantia de três anos, uma das mais longas do mercado, e um plano de manutenção com preços fixos até setembro de 2025, com revisões a cada 5.000 km ou seis meses. Além disso, novos modelos em cores como Aurora Green, Vermelho, Azul e Branco estão disponíveis, mantendo o mesmo preço para todas as opções.

Desempenho e motorização da Dominar 400

O motor da Bajaj Dominar 400 é um monocilíndrico DOHC de 373,3 cc, refrigerado a líquido e com injeção eletrônica. Ele gera 40 cv a 8.800 rpm e 3,56 kgfm de torque a 6.500 rpm, proporcionando acelerações rápidas e retomadas ágeis. A transmissão conta com seis marchas e embreagem assistida, que garante trocas suaves e previne travamentos na roda traseira. Para 2025, a moto mudou de três velas de ignição para uma, diminuindo os custos de manutenção sem afetar o desempenho. Com velocidade máxima limitada eletronicamente a 172 km/h, a Dominar 400 é ideal para viagens em rodovias e apresenta estabilidade, graças ao seu chassi reforçado e à suspensão dianteira invertida de 43 mm.

Economia de combustível da Bajaj Dominar 400

A Bajaj Dominar 400 se destaca pela eficiência de combustível, alcançando até 28 km/l em condução moderada. Em situações mais agressivas, a média fica entre 18 e 22 km/l. Com um tanque de 13 litros, a autonomia pode chegar a 364 km, o que é excelente tanto para longas viagens quanto para o uso urbano. O uso de injeção eletrônica e o peso reduzido (cerca de 187 kg) ajudam a equilibrar potência e economia, tornando-a uma das mais eficientes em sua categoria, superando modelos como a Kawasaki Z400.

Conforto e segurança na Bajaj Dominar 400

A Dominar 400 foi projetada para oferecer conforto e tecnologia para uma experiência de pilotagem superior. Seu design robusto, com faróis full LED, garante boa visibilidade. O assento bipartido e a posição de pilotagem ergonômica são pensados para reduzir a fadiga em longas distâncias. A suspensão traseira monoshock com nitrox absorve bem as irregularidades do asfalto. Além disso, conta com recursos como:

Freios ABS de duplo canal, que garantem frenagens seguras em quaisquer condições.

de duplo canal, que garantem frenagens seguras em quaisquer condições. Painel LCD bipartido , que exibe informações como marcha, consumo e navegação via Bluetooth com o aplicativo Bajaj Ride Connect .

, que exibe informações como marcha, consumo e navegação via com o aplicativo . Protetores de mãos, motor e cárter, aumentando a segurança do piloto.

Tomada USB e punhos retroiluminados, oferecendo mais praticidade.

e punhos retroiluminados, oferecendo mais praticidade. Acessórios GIVI, como suportes para malas laterais e bagageiros.

Embora o banco do garupa seja um pouco rígido, o conjunto geral da moto é adequado para longas viagens, tanto para o piloto quanto para o passageiro.

Por que escolher a Bajaj Dominar 400?

A Bajaj Dominar 400 2025 se destaca por entregar um pacote completo: 40 cv de potência, consumo de até 28 km/l, velocidade máxima de 172 km/h e tecnologias avançadas por R$ 26.000. Com mais de 1.038 unidades emplacadas em maio de 2025, a moto demonstra sua popularidade entre pilotos, competindo eficientemente com marcas como Honda e Yamaha. Esta moto é ideal para quem busca versatilidade, seja para o tráfego urbano ou para a estrada, combinando desempenho, economia e conforto, além de garantir uma longa duração com a produção local. Está pronto para aproveitar tudo isso em 2025? Qual cor da Dominar 400 encaixa melhor com seu estilo?