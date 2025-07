O que pessoas com 60 anos devem saber antes de ir ao mercado

A alimentação desempenha um papel crucial na saúde e bem-estar, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Nessa fase da vida, a escolha dos alimentos adequados é fundamental para manter a energia, a força física e a saúde mental. Muitos acreditam que ter uma dieta saudável exige produtos caros e importados, mas isso é um equívoco. É possível montar um cardápio nutritivo sem precisar gastar muito.

A chave para uma alimentação equilibrada e econômica está em optar por alimentos naturais e aproveitar as promoções do mercado. Para garantir uma boa saúde, é importante focar nos alimentos que trazem os nutrientes necessários.

Base de uma Alimentação Saudável e Econômica

Uma dieta adequada para a maturidade não precisa incluir superalimentos caros. O foco deve ser nos alimentos básicos da culinária brasileira, que são acessíveis e oferecem muitos nutrientes. Alimentos que ajudam a fortalecer os ossos, os músculos e o sistema imunológico são essenciais.

Por exemplo, a combinação clássica de arroz com feijão fornece uma proteína completa. Além disso, consumir frutas da estação e legumes frescos, que muitas vezes estão em promoção, fornece vitaminas e fibras essenciais para o organismo. Os ovos também são uma excelente fonte de proteína e costumam ter um preço acessível.

Importância do Cálcio

Com o avanço da idade, a saúde óssea se torna uma prioridade, especialmente para prevenir a osteoporose. O cálcio é fundamental nesse processo. Embora o leite seja uma fonte conhecida de cálcio, não é a única opção e muitas vezes pode ser caro.

Alternativas econômicas incluem as sardinhas em lata, que são acessíveis e ricas em cálcio, especialmente se consumidas com as espinhas. Além disso, folhas verdes, como a couve, e sementes como o gergelim são boas fontes vegetais de cálcio.

Proteínas para Musculatura

A perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, é uma preocupação comum com o envelhecimento. Consumir proteína suficiente é fundamental para combater esse problema. As opções mais saudáveis, como os ovos e as leguminosas (como lentilha e grão-de-bico), são também as mais baratas. O peito de frango é outra boa escolha de proteína magra e geralmente possui preço mais acessível do que carnes vermelhas.

Carboidratos para Energia

Os carboidratos são a principal fonte de energia para o dia a dia. Optar por carboidratos integrais, que são ricos em fibras, é uma escolha inteligente. As fibras ajudam no bom funcionamento intestinal e no controle do colesterol e da glicose. Substituir pães e arroz brancos por suas versões integrais é uma boa prática. A aveia, por exemplo, é uma opção econômica e saudável; pode ser utilizada para fazer mingau, garantindo energia e fibras pela manhã.

Gorduras: Vilãs ou Aliadas?

As gorduras não devem ser vistas apenas como vilãs. As chamadas "gorduras boas", que são insaturadas, são essenciais para a saúde do cérebro e do coração. É importante escolher fontes saudáveis e consumi-las com moderação. O azeite de oliva extra virgem é uma boa escolha para temperar saladas, e o abacate é outra excelente fonte de gordura saudável. Sardinhas e sementes, como a linhaça, também são ótimas opções.

Lista de Compras Ideal

Uma lista de compras bem feita pode facilitar a alimentação saudável e econômica para pessoas com mais de 60 anos. Abaixo um modelo de lista que atende às necessidades nutricionais dessa fase, sem pesar no bolso:

Proteínas: 12 ovos, 2 latas de sardinha em óleo, 500g de peito de frango, 500g de feijão ou lentilha.

12 ovos, 2 latas de sardinha em óleo, 500g de peito de frango, 500g de feijão ou lentilha. Hortifrúti: 1 maço de couve, brócolis, cenoura, beterraba, cebola, alho e frutas da estação que estiverem em promoção.

1 maço de couve, brócolis, cenoura, beterraba, cebola, alho e frutas da estação que estiverem em promoção. Carboidratos: 1kg de arroz integral, 500g de aveia em flocos e batata-doce.

1kg de arroz integral, 500g de aveia em flocos e batata-doce. Laticínios: 1 pote grande de iogurte natural e um pedaço de queijo branco.

1 pote grande de iogurte natural e um pedaço de queijo branco. Gorduras Boas: 1 garrafa pequena de azeite de oliva extra virgem.

Com essa lista, é possível planejar refeições saudáveis que atendem às necessidades nutricionais, sem comprometer o orçamento. Uma alimentação bem planejada pode levar a um envelhecer mais saudável e com qualidade de vida.