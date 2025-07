Estela é sequestrada por plano de Ernesto

Um dos momentos mais tensos de “Êta Mundo Melhor!” está prestes a acontecer nas próximas semanas. A personagem Estela, interpretada por Larissa Manoela, viverá um drama impactante ao ser sequestrada por Ernesto, um personagem vivido por Eriberto Leão. O passado de traumas entre os dois torna essa situação ainda mais preocupante.

De acordo com as informações disponíveis, o sequestro ocorrerá quando Ernesto levar Estela para um passeio de barco no rio Tietê. Ignorando os pedidos dela para encerrar o passeio, ele decide se afastar e deixa claro que tem intenções sinistras. Enquanto rema, Ernesto expressa sua determinação em mudar de vida, enquanto Estela, desesperada, tenta pedir ajuda.

A situação se intensifica quando, em um momento de pânico, Estela clama por socorro, mas Ernesto responde de forma sarcástica, afirmando que ninguém irá ajudá-la. A cena é marcada por tensão e destaca o perfil violento do vilão, que faz com que a narrativa ganhe um ar de mistério e suspense.

No capítulo seguinte, a polícia encontra o barco à deriva no rio, mas não há sinal de Estela. A notícia de seu desaparecimento se espalha rapidamente, sendo destaque em jornais fictícios da trama. A situação gera uma onda de tristeza, especialmente nas crianças da Casa dos Anjos, onde ela trabalhava. O público fica intrigado: Estela foi assassinada ou ainda existe esperança de que ela esteja viva?

Esse desdobramento está programado para ir ao ar entre o final de setembro e o início de outubro, marcando um período decisivo na novela. Com a trama se preparando para uma série de revelações emocionantes, a audiência tem se mantido estável, com uma média de 19,5 pontos na Grande São Paulo. A novela, que está prevista para terminar em 27 de fevereiro de 2026, se destaca como uma das produções mais longas das 18h da Globo, com um total de 208 capítulos.

Os primeiros 30 capítulos da série foram escritos por Walcyr Carrasco, mas agora a direção do roteiro está nas mãos de Mauro Wilson, que colabora criativamente com a diretora artística Amora Mautner.

Além disso, já foi anunciada a próxima novela que substituíra “Êta Mundo Melhor!”. “A Nobreza do Amor”, escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, está programada para estrear em março de 2026.