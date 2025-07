Nissan Sentra poderá ganhar versão Sense mais acessível no Brasil

A Nissan decidiu dar um passo curioso no mercado brasileiro ao homologar a versão mais simples do Sentra, chamada Sense, no INMETRO. Mas calma lá! Isso não quer dizer que o carro já vai estar nas concessionárias. No entanto, abre a possibilidade de um lançamento mais em conta, com preço girando em torno dos R$ 150 mil — e isso é um valor bem mais acessível, especialmente comparado a outros sedãs do segmento.

Atualmente, o Sentra só está disponível nas versões Advance (que custa R$ 171.890) e Exclusive CVT Int. Premium (à vista, por R$ 195.980). A entrada da versão Sense, se se concretizar, poderia dar uma nova dinâmica às vendas do modelo, especialmente para o público PcD, numa estratégia similar à da Toyota com o Corolla GLi.

O Que Isso Significa Para o Sentra?

Ter uma versão mais barata pode ajudar o Sentra a ganhar mais fôlego nas vendas. Ele ocupa o terceiro lugar entre os modelos médios no Brasil. No primeiro semestre de 2025, foram emplacadas 2.515 unidades do Sentra, enquanto o Toyota Corolla ficou em primeiro com 18.399 vendas, e o BYD King em segundo lugar, com 6.257 unidades.

O Que Esperar da Versão Sense?

Quando falamos da Sense, vale destacar que ela traz uma proposta mais enxuta. Essa versão vem com bancos de tecido, volante e manopla sem revestimento de couro, além de um sistema de som mais simples, com apenas quatro alto-falantes. Ela também acaba perdendo alguns itens como faróis automáticos e assistentes de condução que encontramos nas versões mais caras.

Por outro lado, essa versão vai manter algumas das funcionalidades que já amamos, como Android Auto e Apple CarPlay, embora em uma tela menor. Quanto à mecânica, não se preocupem! A Sense deve continuar equipada com o motor 2.0 aspirado a gasolina, entregando 151 cv e 20 kgfm de torque. Em geral, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,4 segundos, o que não é nada mal para um sedã.

O Que Tem de Bom nas Versões Atuais?

Na versão Advance, temos alguns itens bem interessantes, como as trocas de marcha no volante e um sistema de segurança robusto com alerta de colisão frontal e assistente de frenagem. E quem já testou um ar-condicionado digital com controle de temperatura para duas zonas sabe como isso faz diferença em dias quentes, não é mesmo?

Para quem busca mais sofisticação, a versão Exclusive traz um interior mais refinado, com acabamento em cor Sand e uma lista generosa de equipamentos. Isso inclui um teto solar, câmera com visão 360° e alertas de ponto cego — tudo que você quer para dar aquele toque de conforto e segurança durante as viagens.

Apesar do registro da Sense no INMETRO ser um sinal positivo, ainda não temos confirmação oficial de lançamento. A nova geração do Sentra já está em testes por aqui, e a Nissan pode optar por outras estratégias. Porém, se a Sense chegar, pode ser uma porta de entrada atraente para quem deseja um sedã japonês sem gastar uma fortuna.