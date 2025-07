Fiat Fastback Limited oferece desconto de R$ 17.532 para PcD

O Fiat Fastback Turbo 270 AT6 está com uma oferta imperdível para o público PcD, que garante a isenção de impostos na compra. E essa versão topo de linha é para brilhar! Além de um pacote completo de equipamentos, você ainda conta com um porta-malas espaçoso de 516 litros. Para quem está pensando em uma aquisição mais direta, esse modelo tem isenção total de IPI e um desconto bacana vindo da própria fabricante.

Quando falamos da versão Limited Turbo 270 AT6, o preço de tabela é de R$ 168.990,00. Mas com os benefícios para pessoas com deficiência, o valor cai para R$ 149.190,00, uma bela economia de R$ 19.800,00. Fique de olho, porque os valores podem variar de acordo com a sua região!

Quem está afim de aproveitar essa oferta deve visitar uma concessionária Fiat. É sempre bom checar quais condições de saúde garantem o benefício, que documentos são necessários e, claro, as opções de pagamento e prazos disponíveis.

O que oferece o Fiat Fastback Limited?

Esse modelo é recheado de itens que tornam a experiência a bordo muito agradável. Você vai encontrar faróis e lanternas traseiras em LED, um piloto automático esperto, e um quadro de instrumentos digital de 7". E que tal um teto bicolor e um volante com ajuste de altura e profundidade?

Para os amantes de tecnologia, a central multimídia com tela touchscreen de 10,1” é uma maravilha. Ela permite conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, além de incluir comandos de voz, Bluetooth e outros recursos para você curtir sua música enquanto dirige. Ah, e não podemos esquecer dos 4 airbags e do estepe temporário, que são itens de segurança fundamentais.

E tem mais: o Fastback vem equipado com um carregador wireless para smartphones, além de sistemas de assistência que ajudam a tornar o dirigir mais seguro. Imagine só contar com funções como frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa – isso torna a direção muito mais tranquila, principalmente em longas viagens.

Superando as expectativas, ele ainda oferece ar-condicionado automático e digital, bancos em couro e uma câmera traseira com alta definição e linhas adaptativas, que facilitam na hora de estacionar.

Segurança e Conforto

Os freios ABS com EBD e o gancho de fixação para cadeirinhas infantis (ISOFIX) são um show à parte. Para quem enfrenta chuva ou mudanças de luz, os sensores de chuva e luminosidade podem salvar o seu dia. Além disso, as rodas aro 18″ com acabamento diamantado dão um toque de sofisticação ao visual do carro, enquanto as saídas de ar-condicionado para os passageiros traseiros garantem conforto para todos.

Desempenho nas Vendas

No primeiro semestre de 2025, o Fiat Fastback teve um desempenho incrível, com 25.161 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus, que emplacou 22.662 unidades. E quem está na corrida dos SUVs é o Volkswagen T-Cross, liderando com 44.532 veículos vendidos.

Fiat Fastback Limited para PcD em julho de 2025:

Configuração Preço geral Preço para PcD Descontos Limited Turbo 270 AT6 R$ 168.990,00 R$ 149.190,00 R$ 19.800,00

A proposta do Fiat Fastback é clara: unir estilo, conforto e tecnologia em um carro que pode ser o seu parceiro ideal na cidade ou na estrada. Estar por dentro dessas opções também pode fazer toda a diferença na hora da escolha do seu próximo carro.