Fiat Argo Drive 1.3 AT tem desconto de R$ 26 mil em comparação ao Mobi

O Fiat Argo Drive 1.3 automático flex, ano/modelo 2025/2026, na sofisticada cor Preto Vulcano, está com uma super oportunidade para brasileiros com deficiência. A oferta está rolando até 31 de julho de 2025, e permite que você compre o carro com isenções totais no IPI e parciais no ICMS — tudo isso, claro, seguindo as regrinhas necessárias.

Esse desconto incrível faz parte do programa Autonomy, desenhado para facilitar a vida de quem tem limitações motoras, seja para dirigir ou ser transportado. Para entrar nessa, é só pegar um laudo médico no Detran ou Ciretran da sua cidade que comprove a necessidade de um carro adaptado.

Preço e Comparações

Vamos falar de números: a tabela do Fiat Argo Drive 1.3 CVT marca R$ 103.990,00. Mas para o público PCD, esse valor cai para R$ 82.190,00, uma diferença de R$ 21.800,00! Para dar uma ideia, o Fiat Mobi custa em torno de R$ 79.060,00 na versão Like e R$ 80.990 na Trekking, então, é bem próximo do Argo com a isenção.

Se a ficha ainda não caiu, é bom lembrar que essa condição é válida para vendas diretas. Assim, se você se interessou, procura uma concessionária Fiat para entender tudo sobre como funciona o processo, quais doenças dão direito a esse benefício, a documentação necessária, e os detalhes sobre prazos e formas de pagamento.

Vendagens e Equipamentos

Segundo a Fenabrave, o Fiat Argo fez bonito em 2025, com 44.469 carros vendidos nos primeiros seis meses, garantindo o terceiro lugar no ranking de vendas. Ficou atrás apenas do Volkswagen Polo, com 57.217 emplacamentos, e do T-Cross, que comercializou 44.532 unidades.

Agora, sobre os mimos do Argo: ele vem equipado com uma central multimídia Uconnect de 7” touchscreen, que aceita Android Auto e Apple CarPlay, tem Bluetooth, duas entradas USB, e até reconhecimento de voz. E não para por aí: o ar-condicionado tem filtro antipólen, tem cinto de segurança retrátil para os bancos da frente e outros recursos que garantem praticidade e segurança.

Conforto e Segurança

Tem também direção elétrica progressiva, faróis Full LED com máscara negra, e um gancho universal para cadeirinhas infantis (Isofix), garantindo que seus pequenos estejam seguros. A iluminação no porta-luvas e no porta-malas também é um toque que faz diferença, especialmente à noite. Ah, e quem não ama um bom piloto automático para longas distâncias?

O quadro de instrumentos multifuncional é bem completo, permitindo que você fique sempre de olho em tudo o que acontece com seu carro, e a monitoramento de pressão dos pneus (iTPMS) é aquele detalhe que ajuda a evitar imprevistos em viagens longas.