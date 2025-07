BYD Fang Cheng Bao Ti7 é lançado na China com novo design

O Fang Cheng Bao Ti7 chegou com tudo no mercado chinês, e a galera que adora SUVs vai ficar de olho nesse novo modelo da BYD. Ele é um híbrido plug-in, ficou bem chamativo e ganhou destaque ao rodar por lá sem camuflagem. O melhor? A marca já revelou o interior, e dá pra dizer que é de deixar qualquer um curioso.

Medindo quase cinco metros, o Ti7 tem um design robusto que lembra o icônico Land Rover Defender. Com um teto reto, porta traseiro tipo “swing-out” e lanternas verticais, ele é forte na presença. As rodas grandes e os para-lamas largos ajudam a dar aquele ar esportivo que muitos adoram. E, claro, não dá pra esquecer do sensor LiDAR no teto, uma tecnologia que promete melhorar a segurança e a dirigibilidade, especialmente em viagens longas ou em estradas mais complicadas.

As versões e estilos de cores são variadas, com imagens de duas unidades que exibem um verde e um amarelo vibrante, além de rodas diferentes. As maçanetas são do tipo tradicionais, e as barras de teto reforçam sua proposta de SUV robusto. E quem não ama um bom design com luzes diurnas em dois níveis, não é mesmo?

Interior Sofisticado

Ao entrar no Ti7, a sensação é de um painel moderno e bem equipado. A central multimídia é grande e imersiva, e as saídas de ar estão dispostas de maneira prática logo abaixo. Não há telas para os passageiros de trás, mas o teto solar panorâmico e as diversas tomadas completam a experiência a bordo. A alavanca de câmbio, posicionada atrás do volante, remete a um toque de sofisticação.

A paleta de cores interna é igualmente interessante, com opções de preto e branco ou preto e laranja. Apesar do tamanho avantajado, ele tem apenas duas fileiras de bancos, e a segunda linha pode ser rebatida no formato 60/40 — excelente para quem precisa de mais espaço no porta-malas em viagens ou mudanças.

Um SUV Que Promete

O Ti7 é o quarto modelo da Fang Cheng Bao, uma marca premium da BYD, focada em veículos que enfrentam terrenos off-road. Com seu tamanho, ele se posiciona entre o Bao 5 e o Bao 8, apresentando medidas que impressionam: 4,99 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,86 m de altura e 2,92 m de entre-eixos.

Sob o capô, o SUV vem preparado para impressionar. O novo sistema híbrido plug-in DMS combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 154 cv com um ou dois motores elétricos, sendo que a versão mais robusta alcança até 268 cv apenas com o motor traseiro. Vale lembrar que, mesmo com todo esse poder, é sempre bom estar ciente dos custos de manutenção, especialmente com as opções da BYD que estão no mercado.

Autonomia e Consumo

Falando um pouco sobre a parte elétrica, a versão básica do Ti7 tem uma bateria de 26,6 kWh, proporcionando uma autonomia elétrica de até 105 km. Já a versão topo de linha, conta com uma bateria maior de 35,6 kWh, conseguindo chegar a 130 km. O consumo declarado é de 6,3 a 6,4 litros a cada 100 km. E se você está de olho em opções elétricas, o MG4 EV 2025 também merece um destaque com sua tecnologia avançada.

Portanto, quem gosta de dirigir e explorar novos destinos, o Fang Cheng Bao Ti7 pode ser uma baita opção a se considerar.