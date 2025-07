Receita do Google supera expectativas com foco em inteligência artificial

As ações da Alphabet, empresa que controla o Google, apresentaram uma alta de mais de 2% nesta quinta-feira, 24 de agosto, sendo negociadas a US$ 194,11. Essa valorização ocorreu após a divulgação do balanço financeiro da companhia, que superou as expectativas de mercado. Os resultados reforçaram a confiança dos investidores, especialmente em relação aos investimentos em inteligência artificial (IA).

No último trimestre, a Alphabet registrou um lucro líquido de US$ 28,2 bilhões. Esse valor é superior aos US$ 23,6 bilhões do mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação também foi positivo, alcançando US$ 2,31, o que superou as estimativas que apontavam para US$ 2,18.

A receita total da empresa chegou a US$ 96,43 bilhões, também acima do esperado, que era de US$ 93,97 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da receita na divisão de computação em nuvem e pelas inovações em produtos de inteligência artificial.

Desde o início do pregão em Nova York, o clima foi favorável para as ações da Alphabet, que chegaram a subir cerca de 3%.

### Nuvem e IA impulsionam resultados

Um dos destaques do resultado foi o desempenho da Google Cloud, que teve uma receita de US$ 13,6 bilhões, um crescimento de 32% em relação ao mesmo período anterior. Esse aumento é atribuído à evolução da Google Cloud Platform e ao uso de inteligência artificial, incluindo o modelo Gemini e chips próprios desenvolvidos pela empresa.

A Alphabet salientou que os investimentos nessas áreas estão começando a trazer retorno e prometem reforçar sua posição no mercado de tecnologia. O CEO Sundar Pichai destacou o momento positivo da companhia, afirmando que a IA está impulsionando diversas áreas do negócio e contribuindo para o crescimento geral da empresa.

### Aumento de investimentos em IA

Em resposta à crescente demanda por serviços em nuvem e por inovações em inteligência artificial, a Alphabet aumentou sua previsão de gastos de capital para 2025 em US$ 10 bilhões, elevando o total de US$ 75 bilhões para US$ 85 bilhões. A empresa também indicou que os investimentos para 2026 podem ser ainda maiores, a fim de manter a competitividade em um cenário tecnológico em rápida evolução, especialmente em relação à concorrência internacional.

A companhia informou que essa decisão busca acelerar o retorno sobre os investimentos feitos e acompanhar a corrida tecnológica no Vale do Silício, além de buscar se posicionar frente a desafios impostos por empresas chinesas. No total, estima-se que as grandes empresas de tecnologia irão investir mais de US$ 320 bilhões em IA neste ano.

### Publicidade digital mostra resiliência

Além do setor de tecnologia, o resultado da Alphabet se beneficiou de um mercado de publicidade digital que se mostrou estável. A receita desse segmento cresceu 10,4% no trimestre, superando as expectativas de analistas. Esse crescimento é visto como um sinal positivo para outras empresas do setor, como Meta e Snap, que também dependem fortemente da receita de publicidade.

### Impacto nos mercados financeiros

O desempenho financeiro da Alphabet também teve um reflexo positivo nos mercados, fazendo com que os principais índices acionários dos Estados Unidos atingissem recordes. Nesta quinta-feira, o S&P 500 subiu 0,28% e o Nasdaq, 0,34%, às 15h30.

Vale destacar que a leve queda de 1% nas ações da Alphabet é vista como uma realização de lucros, considerando que elas haviam acumulado uma alta superior a 18% desde o último balanço divulgado em abril. Após os resultados, pelo menos 17 corretoras revisaram suas expectativas para as ações do Google, elevando o preço-alvo médio para US$ 210.