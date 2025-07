Moto alcança 600 km sem abastecimento e ganha destaque em 2025

Para quem enfrenta longos trajetos diariamente, com mais de 100 km, escolher a motocicleta certa é fundamental. Modelos que proporcionam conforto, economia de combustível e resistência se destacam no mercado brasileiro em 2025. Este texto traz uma análise das opções mais adequadas para motociclistas que precisam fazer deslocamentos extensos, seja por trabalho ou lazer.

Importância das motos para longas distâncias

Motos voltadas para percursos longos devem ser econômicas e confortáveis. Isso não só ajuda a reduzir os custos com combustível, mas também oferece maior agilidade em comparação com os carros. Modelos sólidos, como a Honda CG 160, são indicados para uso frequente. Fabricantes como Yamaha e Honda são reconhecidos pela qualidade e pela ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil.

Modelos recomendados para mais de 100 km por dia

Para trajetos diários de longa distância, as motocicletas precisam apresentar uma combinação de economia, conforto e durabilidade. A seguir, estão cinco modelos que se sobressaem em 2025, de acordo com dados do setor:

Honda CG 160 Fan (R$ 15.444): Possui um motor flex de 162,7 cc com 14,7 cv e uma média de 41,7 km/l. Seu tanque de 14 litros possibilita até 600 km de autonomia.

(R$ 15.444): Possui um motor flex de 162,7 cc com 14,7 cv e uma média de 41,7 km/l. Seu tanque de 14 litros possibilita até 600 km de autonomia. Honda NXR 160 Bros (R$ 17.000): Também equipado com motor flex de 162,7 cc e 14,7 cv, a Bros alcança 47 km/l e tem uma suspensão reforçada, ideal para diversos tipos de terreno.

(R$ 17.000): Também equipado com motor flex de 162,7 cc e 14,7 cv, a Bros alcança 47 km/l e tem uma suspensão reforçada, ideal para diversos tipos de terreno. Yamaha Factor 150 (R$ 15.590): Com motor flex de 149 cc e 12,4 cv, oferece 45 km/l e vem com freio a disco e painel digital.

(R$ 15.590): Com motor flex de 149 cc e 12,4 cv, oferece 45 km/l e vem com freio a disco e painel digital. Yamaha Fazer 250 (R$ 22.990): Com motor de 250 cc e 21 cv, tem uma média de 35 km/l e conta com um assento confortável e conectividade Bluetooth.

(R$ 22.990): Com motor de 250 cc e 21 cv, tem uma média de 35 km/l e conta com um assento confortável e conectividade Bluetooth. Honda CB 300F Twister (R$ 25.990): Possui motor de 286 cc e 24,7 cv, com uma eficiência de 30 km/l, indicada para quem busca potência e conforto.

Uma dica importante é optar por motocicletas com tanques maiores. Isso minimiza a necessidade de paradas frequentes em longos trajetos.

Conforto em longas distâncias

O conforto é um aspecto primordiais para quem passa horas em cima da moto. Assentos ergonômicos, como o da Yamaha Fazer 250, ajudam a reduzir a fadiga durante viagens prolongadas. Além disso, suspensões de qualidade, como as da Honda NXR 160 Bros, são capazes de absorver as imperfeições das estradas. Recursos como painéis digitais e freios ABS, oferecidos pela Honda CB 300F Twister, garantem maior segurança durante os deslocamentos.

A economia de combustível no dia a dia

Motos que consomem menos, como a Honda CG 160, que faz até 41,7 km/l, são mais vantajosas financeiramente. Com um tanque de 14 litros, é possível rodar até 600 km sem precisar reabastecer. Modelos flex, como a Yamaha Factor 150, ajudam a otimizar os gastos, dependendo do preço de gasolina ou etanol na região.

É importante ressaltar que combustíveis adulterados podem danificar o motor. Portanto, sempre utilize postos de abastecimento de confiança para garantir a eficiência e a durabilidade do seu veículo.

Marcas que oferecem opções para longas distâncias

A Honda se destaca com os modelos CG 160 e NXR 160 Bros, liderando as vendas no setor, com mais de 224 mil unidades da CG 160 emplacadas até junho de 2025. Sua ampla rede de assistência facilita as manutenções necessárias. A Yamaha também é uma boa escolha com as motocicletas Factor 150 e Fazer 250, que oferecem tecnologia avançada e conectividade. Outras marcas, como Haojue e Shineray, disponibilizam opções econômicas, mas suas redes de suporte são menores. É recomendável verificar a disponibilidade de peças nas lojas da sua localidade antes de fazer a compra.

Escolhendo a moto ideal

Ao selecionar uma motocicleta para longos trajetos, leve em consideração a autonomia do tanque e o consumo de combustível. Modelos como a Honda CG 160 Fan são ideais para quem quer evitar paradas constantes. Avalie também o conforto do assento e a posição de pilotagem, já que a Yamaha Fazer 250 possui um assento largo, favorecendo o bem-estar em viagens mais longas. Verifique também os custos de manutenção e do seguro. Motos como a Honda NXR 160 Bros têm peças acessíveis e boa valorização no mercado de motos usadas.

Resumo das melhores motos para longas distâncias em 2025

As motocicletas ideais para percorrer mais de 100 km por dia em 2025 aliam economia, conforto e durabilidade, atendendo a necessidades de entregadores, trabalhadores e motociclistas urbanos. Ao escolher, é essencial optar por modelos que ofereçam boa autonomia e custo de manutenção acessível, otimizando assim a sua rotina.