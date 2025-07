Festa de aniversário: economize 70% com estas dicas

Organizar uma festa de aniversário não precisa ser sinônimo de altos gastos com bufês e salgados. Muitas vezes, a ideia de que é necessário gastar muito para celebrar pode nos afastar de momentos especiais com quem amamos. Porém, é possível realizar uma festa incrível e econômica utilizando os produtos do seu supermercado local.

Com um bom planejamento, o custo da festa pode ser reduzido em até 70% em comparação ao valor de um buffet contratado. Um evento simples, para cerca de 20 pessoas, que custaria entre R$ 1.000 e R$ 1.500, pode ser realizado com apenas R$ 350 quando você compra os ingredientes e prepara algumas opções de comida em casa.

Como economizar 70%?

A economia significativa se dá ao evitar os intermediários. Ao adquirir os ingredientes e produtos semi-prontos, você corta os custos de serviço e logística. Isso possibilita a montagem de um menu recheado e saboroso, sem pesar no bolso.

O cardápio ideal

A escolha do cardápio deve ser simples e prática. O objetivo é que você seja o organizador da festa, e não um chef de cozinha. Supermercados oferecem muitas opções que podem ser utilizadas.

Sugestões para o menu incluem:

Mini sanduíches

Salgadinhos congelados , como coxinhas e bolinhas de queijo, que podem ser assados facilmente

, como coxinhas e bolinhas de queijo, que podem ser assados facilmente Torta salgada da padaria

da padaria Tábua de frios , que você pode montar

, que você pode montar Bolo, brigadeiros e bebidas

Como escolher os salgadinhos?

Não é necessário passar horas na cozinha. O corredor de congelados é seu melhor amigo. Adquira pacotes de salgadinhos congelados diferentes, que só precisam ir ao forno ou airfryer alguns minutos antes dos convidados chegarem. Mini sanduíches também são uma opção fácil; use pão de forma sem casca e recheios práticos, como patê de atum ou de frango.

Como preparar o bolo e os doces?

Você não precisa encomendar o bolo de uma confeitaria cara. As padarias de grandes supermercados oferecem bolos de aniversário simples e saborosos com preços acessíveis. Um bolo de 2 kg é suficiente para 20 pessoas e costuma ter um custo razoável.

Para os doces, o brigadeiro é uma ótima escolha. Com apenas duas latas de leite condensado, chocolate em pó e manteiga, você consegue preparar uma boa quantidade de docinhos, que são sempre um sucesso.

Bebidas: como servir sem gastar muito?

O gasto com bebidas também pode ser controlado se houver planejamento. Evite comprar bebidas em embalagens individuais, pois elas tendem a ser mais caras. Prefira refrigerantes em garrafas de 2 litros, que têm um custo por litro mais em conta. Além disso, considere opções caseiras e econômicas, como chá gelado com limão ou água saborizada com rodelas de laranja e hortelã.

Lista de compras para uma festa de 20 pessoas

Aqui está um exemplo de lista de compras para uma festa que atende 20 pessoas sem comprometer o orçamento:

Salgados : 3 a 4 pacotes de salgadinhos congelados variados (aproximadamente 150 unidades), 2 pacotes de pão de forma sem casca, 2 latas de atum, 1 pote de maionese, azeitonas.

: 3 a 4 pacotes de salgadinhos congelados variados (aproximadamente 150 unidades), 2 pacotes de pão de forma sem casca, 2 latas de atum, 1 pote de maionese, azeitonas. Doces : 1 bolo de aniversário simples da padaria (aproximadamente 2 kg), 2 latas de leite condensado, 1 pacote de chocolate em pó, 1 pacote de chocolate granulado.

: 1 bolo de aniversário simples da padaria (aproximadamente 2 kg), 2 latas de leite condensado, 1 pacote de chocolate em pó, 1 pacote de chocolate granulado. Bebidas : 4 a 5 garrafas de refrigerante de 2L variados, 1 caixa de chá mate, 2 limões.

: 4 a 5 garrafas de refrigerante de 2L variados, 1 caixa de chá mate, 2 limões. Petiscos extras: 1 pacote grande de batata palha, 1 pacote de amendoim japonês.

Com organizando bem e aproveitando os recursos do mercado, você pode fazer uma festa memorável sem gastar muito.