Dólar se mantém estável em meio a tensões sobre tarifas dos EUA

Nesta quinta-feira, 24 de agosto, o dólar fechou quase estável em relação ao real, com uma leve queda de 0,06%, cotado a R$ 5,52. Essa movimentação ocorreu mesmo diante da valorização global da moeda americana e das recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas.

O dia começou com certa apreensão no mercado financeiro após Trump afirmar que “alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão uma tarifa de 50%”. Embora não tenha mencionado diretamente o Brasil, a declaração gerou preocupação, uma vez que o Brasil é o único país até agora sujeito a essa alíquota. Apesar desse cenário, o real conseguiu se valorizar ligeiramente, contrariando a tendência global. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a seis das principais moedas do mundo, aumentou 0,22% ao mesmo tempo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo brasileiro está disposto a negociar com os Estados Unidos sobre a questão das tarifas. Ele explicou que está trabalhando em conjunto com o vice-presidente Geraldo Alckmin em um nível técnico, enfatizando, entretanto, que “não há negociação sem interlocução”. Haddad também revelou que o governo já tem um plano de contingência preparado para lidar com as tarifas, que será analisado pelo presidente Lula.

Analistas acreditam que as tarifas podem ser temporárias ou aplicadas de forma gradual, a fim de evitar impactos inflacionários nos Estados Unidos. Tal situação poderia influenciar negativamente a política monetária americana.

Outro fator que chamou a atenção foi a divulgação do IPCA-15 de julho, prevista para amanhã. As projeções apontam uma desaceleração para 0,31%, em comparação ao 0,26% registrado em junho. A expectativa de controle na inflação pode proporcionar suporte ao real no curto prazo.

Além disso, a alta do preço do petróleo, que subiu mais de 1%, e os sinais de novas medidas de estímulo econômico na China também contribuíram para a estabilidade da moeda brasileira. Estimativas do Barclays indicam que o governo chinês deve implementar entre 500 bilhões e 1 trilhão de yuans em pacotes de estímulo durante o segundo semestre.

Por fim, outro destaque do dia foi a arrecadação federal, que totalizou R$ 234,59 bilhões em junho, superando as expectativas que ficavam em torno de R$ 228,25 bilhões. Os especialistas, no entanto, alertam que esse resultado positivo deve ser interpretado com cautela devido ao elevado nível das despesas públicas do país.