Volvo anuncia ES90 no Brasil para 2026, rivalizando com BMW e Porsche

O Volvo ES90, o primeiro sedã 100% elétrico da marca sueca, já tem chegada confirmada ao Brasil para o segundo semestre de 2026. Este modelo promete ser uma das grandes apostas da Volvo, competindo com gigantes como BMW i5, Mercedes EQE e Audi e-tron GT no segmento premium.

Se você adora mesmo um carro com design impecável, prepare-se. O ES90 foi apresentado no exterior no começo deste ano e já chama atenção. Com um estilo fastback, ele exibe linhas aerodinâmicas que lembram os SUVs, e seus cinco metros de comprimento e entre-eixos de 3,10 metros fazem dele uma máquina imponente nas ruas. O visual ainda é complementado por rodas de até 22 polegadas e os famosos faróis com “Martelo de Thor” da Volvo. As lanternas traseiras são dividas e trazem luzes em LED bem posicionadas no vidro, criando um efeito de modernidade.

Ao entrar, você vai notar que o interior adota um design minimalista que já é marca registrada dos modelos EX30 e EX90. A central multimídia, com uma enorme tela vertical de 14,5 polegadas, reúne quase todos os comandos e funciona com o Android Automotive. Isso significa que você vai poder ouvir suas músicas no Spotify e até usar o Google Maps, que se integra ao sistema do carro para calcular as melhores rotas e paradas de recarga. Imagine só: aquele caminho tranquilo até a praia, com a trilha sonora perfeita!

Um dos pontos mais interessantes do ES90 é a sua arquitetura elétrica de 800 volts, que permite um carregamento super rápido em estações de até 350 kW. Isso significa que você pode recuperar até 300 km de autonomia em apenas 10 minutos. Em um piscar de olhos, você sai com o carro renovado para mais uma jornada!

Quanto à autonomia, o modelo vem com duas opções de bateria: uma de 92 kWh, que oferece até 650 km de alcance, e outra de 106 kWh, com até 700 km de autonomia. A versão com tração traseira entrega cerca de 333 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Se você preferir mais emoção, a configuração com tração integral gera 449 cv e faz a mesma aceleração em apenas 5,5 segundos. E para os que gostam de performance, tem uma versão com 680 cv, que chega aos 100 km/h em apenas 4 segundos!

No Brasil, o ES90 terá três versões. A tração traseira terá 329 cv, a tração integral com 442 cv e a versão Performance, com 670 cv, que promete uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos. A bateria de 106 kWh será a principal opção, com cerca de 102 kWh utilizáveis. Tem como não ficar animado?

Outra grande vantagem é o seu coeficiente aerodinâmico de apenas 0,25 e um porta-malas de 733 litros (considerando os compartimentos dianteiro e traseiro). Isso não só proporciona eficiência, mas também um espaço interno que é um sonho para quem gosta de viajar levando tudo na mala.

Os preços ainda não foram revelados, mas especula-se que vão seguir a faixa do SUV EX90, que deve chegar custando a partir de R$ 850 mil. A Volvo já é líder entre os elétricos premium no Brasil com os modelos XC40 e C40 Recharge. O ES90 vai ser uma peça-chave nessa estratégia de eletrificação total até o fim da década, combinando desempenho, luxo e tecnologia que promete fazer muita gente sonhar.

Vale mencionar que, em meio a toda essa empolgação, a Volvo teve um desafio nos EUA, com um processo relacionado a falhas de segurança no XC40 elétrico e um recall por problemas de freios em 11.469 unidades. A segurança é sempre prioridade, ainda mais com lançamentos tão ousados como o ES90.

Assim, estamos todos de olho nas novidades que vêm por aí. É sempre emocionante ver como o mercado automotivo se transforma, não é mesmo?