Toyota Yaris Cross chega em outubro, mas não para locadoras

O Toyota Yaris Cross está quase pronto para desembarcar em nossas concessionárias, e a expectativa só aumenta! Para quem ama SUVs, essa é uma novidade que promete balançar o mercado. O lançamento oficial no Brasil está previsto para outubro, mas a KINTO, serviço de assinatura e locação da Toyota, já está dando os primeiros spoilers do que podemos esperar.

Recentemente, a KINTO comemorou seus cinco anos de operação aqui no Brasil e deixou claro que será a única responsável por oferecer o Yaris Cross em seu portfólio. Isso significa que você não vai conseguir alugar ou assinar esse modelo em outros lugares. Se você já percebeu que a Toyota não costuma ter vendas diretas tão altas, essa estratégia só deve reafirmar essa tendência. Para se ter uma ideia, acredita-se que as vendas diretas podem cair pela metade até 2025!

O Que Sabemos Sobre o Toyota Yaris Cross?

Revelado inicialmente em maio de 2023 na Ásia, o Yaris Cross mede 4.310 mm de comprimento e 1.770 mm de largura. Isso significa que ele vai ocupar um espaço interessante nas ruas, ideal para quem busca um SUV compacto, mas que ainda oferece conforto. Além disso, seu entre-eixos é de 2.620 mm, o que garante um bom espaço interno.

O modelo utiliza uma plataforma chamada DNGA, que é uma versão mais acessível da plataforma TNGA usada no Corolla. Falando em motorização, o Yaris Cross terá opções bem interessantes. No modelo internacional, podemos ver um motor 1.5 aspirado com 106 cv e outro híbrido que combina um motor a combustão de 80 cv com um motor elétrico de 90 cv. Isso pode ser uma boa pedida para quem está começando a se aventurar no mundo híbrido e deseja mais eficiência no dia a dia.

Produção e Substituição de Modelos

Uma das novidades mais legais é que o Yaris Cross será produzido em Sorocaba (SP). Ele vai se posicionar abaixo do Corolla Cross e já conta com pelo menos uma versão híbrida flex. O investimento nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz foi significativo, alcançando a casa dos R$ 1,63 bilhão. Legal saber que o carro que você está dirigindo é feito aqui, não é mesmo?

Com a chegada do Yaris Cross, a Toyota enxergou que era hora de substituir os modelos Yaris Hatch e Sedã, que vão sair de linha até o fim de 2024. Enquanto isso, você ainda consegue encontrá-los nas concessionárias, mas só até que os estoques acabem.

Então, se você é fã de SUVs e está de olho em algo novo, pode começar a contar os dias para a chegada do Yaris Cross e preparar o coração (e o bolso).