Toyota apresenta o Corolla Cross elétrico na China

A Toyota deu um passo interessante com o novo visual do Corolla Cross na China. Ele não é só uma leve mudançazinha; o SUV ganhou uma cara bem diferente e mais moderna. A frente foi totalmente reformulada, destacando uma nova grade e para-choque que trazem um toque ousado, lembrando até o Prius.

Uma das mudanças mais notáveis é a ausência da tradicional entrada de ar central, fazendo com que o carro adquira um ar mais “elétrico”. E não se preocupe, ele ainda está disponível com motor 2.0 a gasolina e opção híbrida. O design dos faróis também foi atualizado, mantendo a essência, mas com um visual mais contemporâneo.

### Novidades na Traseira e Conforto

Na traseira, as versões mais completas agora têm lanternas redesenhadas e um para-choque novo, que dá uma aparência mais sofisticada ao modelo. E olha, todas as versões do Corolla Cross fabricado na China vêm com rodas novas, algo que muitas vezes passa despercebido, mas faz uma baita diferença no visual.

As imagens que estamos vendo foram reveladas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, órgão que regulamenta as homologações por lá. E por falar nisso, o Corolla Cross na China circula com dois nomes e estilos diferentes, graças às parcerias da Toyota com fabricantes locais, FAW e GAC. O modelo das fotos é feito pela GAC e se chama Frontlander, enquanto a FAW mantém o nome original.

### Dimensões Impressionantes

Quando falamos de medidas, o Frontlander é um pouco maior do que o modelo que encontramos aqui no Brasil. Com 4,49 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,64 metros, ele também entrega mais potência na versão híbrida, com 156 cv no motor a combustão e 111 cv no elétrico. Para comparar, o nosso Corolla Cross por aqui tem 101 cv e 72 cv nessas duas categorias. Então, se você ama potência, esses números são de ficar de olho!

### O Futuro do Corolla Cross no Brasil

Agora, não se anime muito por aqui. É pouco provável que esse visual novíssimo chegue ao Brasil tão cedo. O Corolla Cross recebeu uma reestilização recente em abril de 2024, então, novas alterações vão demorar um pouco a acontecer. Além disso, a Toyota brasileira geralmente segue o estilo da Tailândia, que é bem diferente do chinês. Logo, mudanças mais significativas devem ficar para a próxima geração do Corolla Cross.

Com tantas inovações surgindo no mercado, como a GWM Tank 500 2025 com tecnologias incríveis, é sempre interessante ficar de olho no que as montadoras estão aprontando lá fora. As novidades estão sempre chegando, e isso só aumenta nossa expectativa por cada novo lançamento!