Preço e ficha técnica dos carros na tabela Fipe

O Fiat Argo Trekking CVT 2026 chegou como a versão mais completa da linha, acompanhando a galera que curte um carro com estilo e tecnologia. Com um preço sugerido de R$ 107.990, este hatch tá mais que pronto para rodar pelas ruas brasileiras. Ele passou por uma leve reestilização, mantendo a essência, mas agora com uma grade e para-choque novos que dão um ar mais moderno. Já os faróis continuam parecidos, mas a inspiração no Fiat Panda europeu promete atrair olhares.

Debruçando sobre o que vem sob o capô, o Argo Trekking é equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cavalos de potência e um torque bacana de 13,7 kgfm. O câmbio é automático CVT, que simula sete marchas — ideal para quem busca um desempenho suave no dia a dia, principalmente em situações de trânsito mais intenso.

Na hora de escolher a cor do seu Argo Trekking, você conta com cinco opções bem legais. O Preto Vulcano não tem custo extra, enquanto o Vermelho Montecarlo e o Branco Banchisa custam R$ 990. As cores metálicas, como Prata Bari e Cinza Silverstone, ficam por R$ 1.990 cada. O que deixa tudo ainda mais interessante é que todas as cores, exceto a preta, têm o teto pintado de outra cor, dando um toque bem moderno ao visual.

Equipamentos do Fiat Argo Trekking CVT 2026

Quando se fala em itens de conforto, o Argo Trekking não decepciona. Ele vem com aerofólio traseiro, alertas de velocidade e de revisões programadas. E para dar um toque de praticidade, as alças de apoio no teto são bem-vindas, tanto para quem vai na frente quanto para os passageiros de trás. A central multimídia UCONNECT é digna de destaque: com uma tela de 7 polegadas, espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, além de Bluetooth e duas entradas USB. E não esqueça da porta USB extra para o banco traseiro!

Este hatch também conta com ar-condicionado com filtro antipólen, ajuste de altura no banco do motorista e as geniais barras de teto que dão um charme extra. Os adesivos exclusivos da versão Trekking estão lá, no capô, nas laterais e na traseira. Para aqueles que já sentiram a diferença de um controle eletrônico de tração e estabilidade, o Argo Trekking não decepciona. Tem ainda câmera de ré e direção elétrica, que facilita bastante o manuseio, mesmo nas manobras mais apertadas.

Os faróis são Full LED, com aquele acabamento escurecido que dá um ar de sofisticação, e ainda tem faróis de neblina em LED. O carro vem preparado para a segurança, com sistema Isofix para cadeirinhas infantis e iluminação tanto no porta-luvas quanto no porta-malas. E claro, dois airbags frontais para maior proteção.

Ficha técnica do Fiat Argo Trekking CVT 2026

Vamos ao que interessa! Aqui estão os principais detalhes técnicos que você precisa saber:

Motor 1.3 Firefly Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 107 cv a 6.250 rpm (etanol) Torque 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.250 rpm (G) Velocidade Máxima 173 km/h 0-100 km/h 11,8 segundos Consumo na Cidade 8,9 km/l (E) / 12,7 km/l (G) Consumo na Estrada 10,1 km/l (E) / 13,9 km/l (G) Comprimento 4.031 mm Largura 1.750 mm Altura 1.538 mm Entre-eixos 2.521 mm Altura do solo 182 mm Tanque de combustível 47 litros Porta-malas 300 litros Peso líquido 1.170 kg Rodas e Pneus Liga leve, 205/60 R15 (dianteira e traseira) Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Com tudo isso, o Argo Trekking não é apenas mais um hatch no mercado — ele é uma ótima opção para quem procura conforto, segurança e tecnologia em um só carro.