Nissan Kicks 2026 chega com preço reduzido e taxa zero

O novo Nissan Kicks 2026 chegou pra agitar o mercado e já tá com aquelas promoções que fazem a gente correr pra concessionária. Pra quem tá pensando em trocar de carro, a Nissan tá oferecendo condições especiais que fazem toda a diferença. Se você curte SUVs, essa é uma chance de conhecer a nova geração desse modelo compacto que promete surpreender.

A versão de entrada, Kicks Sense 2026, tá com um preço sugerido de R$ 164.990, mas se você tiver um usado pra dar na troca, o valor cai para R$ 159.990. Além disso, a Nissan oferece financiamento em até 18 vezes sem juros, o que é uma ótima notícia. Para isso, você precisa dar uma entrada de R$ 111.993. Isso resulta em parcelas de R$ 2.807,90. Já a versão Platinum, a top de linha, é tabelada a R$ 199 mil. Com bônus de R$ 5 mil, a entrada sobe para R$ 139.300, e as parcelas ficam em R$ 3.474,50.

E não é só promoção que tá chamativa. O Kicks tem motor 1.0 turbo, oferecendo entre 120 e 125 cv, e torque de 20,4 a 22,4 kgfm. É um carro que tá sempre pronto para encarar aqueles trechos mais pesados das cidades. Pra quem já pegou congestionamento todo dia, sabe como um câmbio automatizado de dupla embreagem pode ser um verdadeiro salvador, com suas 6 marchas.

A Nissan caprichou na nova geração, galera! O acabamento e os equipamentos estão bem aprimorados. Dependendo da versão, o pacote ADAS traz recursos que ajudam muito na direção, como controle de cruzeiro adaptativo e assistente de estacionamento — quem não adora um ajudinha na hora de parar, né? E, se você curte música enquanto dirige, vai adorar saber que o sistema de som é da Bose. Sem contar o teto-solar panorâmico disponível na versão Platinum, que traz um charme todo especial.

Com um entre-eixos de 2.655 mm e capacidade do porta-malas de até 470 litros, o Kicks vai além de rivais como Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross. E, pasmem, a versão Platinum ainda pode ser uma boa alternativa para quem pensa em um Jeep Compass ou um Toyota Corolla Cross. É bom ter opções, né?

Então, se você tá em busca de um SUV que combine estilo, tecnologia e uma oferta tentadora, vale a pena dar uma passada na concessionária e conferir tudo isso de perto!