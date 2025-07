GM registra prejuízo de US$ 1,1 bilhão devido a tarifas de Trump

Chegamos à metade do ano e, como sempre, é hora de conferir os resultados financeiros das grandes montadoras. A General Motors (GM) divulgou que, apesar de uma queda de US$ 1,1 bilhão em sua receita em relação ao mesmo período do ano passado, ela conseguiu surpreender o mercado. No primeiro semestre de 2025, a montadora alcançou um faturamento recorde de US$ 91 bilhões! Isso aconteceu principalmente por causa de uma demanda forte em abril e maio, quando muitos consumidores correram para comprar carros antes que os preços aumentassem devido às novas tarifas.

O SUV Chevrolet Equinox se destacou nesse cenário, com suas vendas aumentando em 20% em comparação ao ano anterior. Quem não adora ver um SUV que combina estilo e espaço?

Durante a teleconferência sobre os resultados, a CEO Mary Barra e o CFO Paul Jacobson mostraram confiança, mesmo diante de perguntas difíceis sobre o impacto dessas tarifas. Eles destacaram que a Chevrolet se tornou a vice-líder nas vendas de carros elétricos nos Estados Unidos, enquanto a Cadillac também se destacou entre as marcas de luxo. Isso mostra que, mesmo com a desaceleração do mercado, a GM está se adaptando e mantendo sua posição.

Silverado e Equinox mudarão de nacionalidade para escapar de tarifas

Falando em tarifas, a GM já prevê que as novas taxas podem custar até US$ 5 bilhões em 2025. Uma grande parte disso vem das importações da Coreia do Sul, de onde vêm modelos como a Chevrolet Trailblazer e a Buick Encore GX. Para escapar dessa situação, a montadora está planejando transferir parte da produção do México para os Estados Unidos.

Isso traz boas novas para o futuro. Modelos icônicos como Chevrolet Silverado, GMC Sierra e Cadillac Escalade começando a ser produzidos em fábricas nos Estados Unidos a partir de 2027 é uma movimentação inteligente. A GM investirá cerca de US$ 4 bilhões para aumentar a capacidade produtiva nas fábricas locais.

Mudança pode afetar Brasil

Agora, isso pode ter um impacto direto no Brasil. Apesar de não estar claro se a operação no México vai encerrar completamente, a mudança afetará a Silverado e o Equinox, produtos que chegam aqui com impostos reduzidos devido a acordos entre Brasil e México. Se eles começarem a ser produzidos nos EUA, os preços vão subir. Por exemplo, a Silverado começa a R$ 573.590 e o novo Equinox sai a partir de R$ 285.490 nas suas versões mais completas.

Então, se você é fã da Chevy, prepare o bolso, porque essa movimentação pode trazer alterações nos preços e no mercado nacional. É sempre bom ficar de olho nas novidades e como elas podem influenciar a nossa paixão por carros.