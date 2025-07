Chevrolet Onix e Tracker 100 anos são lançados oficialmente

Quando a Chevrolet apresentou as reestilizações do Onix e do Tracker no dia 8 de julho, a expectativa era grande. Eles compartilharam um vídeo teaser que também mostrava a picape S10, e prometeu que em breve revelaria novidades sobre versões especiais em comemoração aos 100 anos da marca no Brasil. E agora, finalmente temos os detalhes dessas edições limitadas!

O Onix 100 Anos é voltado para quem busca custo-benefício. A versão parte do modelo 1.0 MT, mantendo o motor aspirado e a base que já conhecemos. O preço é de R$ 104.490, apenas R$ 1.500 a mais que a versão de entrada. O hatch vem com um visual super bacana, incluindo rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escurecido, faróis halógenos com máscara negra e, claro, a gravatinha preta da Chevrolet.

Internamente, o Onix se destaca pelos bancos com revestimento híbrido — uma combinação de tecido e material sintético — e um acabamento com detalhes mais escuros. Ele mantém os itens da versão de entrada, como os seis airbags, ar-condicionado manual e a central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas. E para quem gosta de dirigir, o câmbio manual de seis marchas traz uma tocada mais divertida, especialmente em trechos mais sinuosos.

Tracker 100 Anos: Sofisticação sobre rodas

Agora, vamos falar do Tracker 100 Anos. Essa versão tem um toque mais sofisticado, então não é à toa que parte da versão Premier, a mais luxuosa da linha. O preço gira em torno de R$ 190.590, uma diferença de apenas mil reais em relação ao modelo original. O Tracker vem com tudo que você espera e mais um pouco, como painel digital de 8 polegadas, central multimídia MyLink de 11 polegadas e até Wi-Fi nativo!

O teto solar panorâmico é um charme à parte, e para quem gosta de tecnologia, os assistentes de condução e os sensores de estacionamento com função semiautônoma são muito bem-vindos. A pintura Azul Noronha, exclusiva da série, dá um ar ainda mais especial. No interior, a proposta segue com acabamento preto e detalhes que tornam a experiência de dirigir ainda mais agradável.

A motorização do Tracker é outro ponto forte. Ele utiliza um motor 1.2 turbo com injeção direta, que entrega até 141 cv de potência e 22,9 kgfm de torque, sempre aliado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem já ficou preso em engarrafamentos, sabe como um câmbio automático faz diferença!

Ambos os modelos, Onix e Tracker, serão limitados a apenas 1.000 unidades. O Tracker já começou a ser visto nas concessionárias e o Onix deve desembarcar nas lojas em breve. Afinal, uma edição comemorativa de 100 anos não é pra qualquer um!