Busca por carros 1.0 cresce em 2025 com IPI Verde

No panorama atual do mercado automotivo, a busca por carros mais compactos e econômicos começou a ganhar força. Com iniciativas como o Programa Carro Sustentável e o IPI Verde, que oferecem estímulos fiscais, o público já demonstra um interesse crescente por modelos de entrada, principalmente aqueles equipados com motores 1.0.

Nos primeiros seis meses de 2025, as consultas por veículos 0km nessa categoria registraram um aumento de impressionantes 31%. Esses números vêm das pesquisas realizadas na plataforma da Webmotors, onde os carros 1.0 superaram até modelos de motorizações mais robustas, como os 1.8 e 2.0, que cresceram apenas 10,4% e 8,5%, respectivamente. Isso mostra que a economia é um fator decisivo na hora da compra, não é mesmo?

### O que está em alta?

Se você já pegou um congestionamento, entende a importância de ter um carro leve e econômico. O segmento dos modelos 2.0 ainda é o que mais atrai em termos de volume total de buscas, com 23%, seguido de perto pelos 1.0 e 1.5, que somam 17% e 12%. Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, comenta que esse cenário reflete um crescimento contínuo por conta do custo-benefício e da renovação dos estoques pelas montadoras com novos lançamentos.

Além disso, as ofertas atrativas, como bônus e taxas de financiamento reduzidas, tornam essa escolha ainda mais sedutora. Muita gente ainda se surpreende ao perceber que um carro menor pode oferecer uma experiência de direção tão satisfatória quanto um maior.

### O mercado de usados

Quando falamos de veículos usados, a história se repete. Os modelos com motor 1.3 foram os que mais impressionaram com um crescimento de 20% em visitas, comparado ao ano anterior. Acompanhando, os motores 1.5 e 1.0 também mostraram bons resultados, com altas de 10% e 6,4%, respectivamente. No entanto, os motores 2.0 continuam a dominar entre os usados, representando 22% do total de consultas.

### Tendências à vista?

Em relação ao futuro, Jurcevic aponta uma tendência de consolidação, especialmente com os novos incentivos do governo. Recentemente, o presidente Lula anunciou o Programa Carro Sustentável e o IPI Verde, que trarão mudanças significativas na tributação do setor automotivo.

Para um carro ser considerado “sustentável” e ter direito a IPI zerado, ele precisa cumprir alguns requisitos: emitir menos de 83g de CO₂ por km e utilizar uma quantidade mínima de 80% de materiais recicláveis. Isso não só está alinhado com a crescente preocupação ambiental, mas também oferece uma boa oportunidade para quem quer economizar.

E não para por aí: o IPI Verde entra em cena para os modelos que não se enquadram nas regras do Carro Sustentável, com uma nova tabela de alíquotas que varies conforme alguns critérios, como eficiência energética e potência do motor. Isso deve deixar as montadoras em um constante ritmo de evolução, buscando atender a esse novo cenário e, claro, ao desejo dos motoristas.

Fascinante ver como o mercado se transforma, não? As possibilidades são inúmeras, e cada dia traz uma novidade cheinha de potencial!