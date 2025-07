Weg cai 6% e lidera perdas na Bolsa após resultados fracos

A WEG, uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, apresentou resultados do segundo trimestre que não atenderam às expectativas do mercado, levando suas ações a uma queda de 6,07% nesta quarta-feira, com o preço por ação a R$ 38,81.

Apesar de ter registrado um lucro líquido de R$ 1,59 bilhão, o que representa um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado e de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2025, o desempenho ficou abaixo do esperado, que era de R$ 1,76 bilhão. Isso decepcionou investidores e analistas.

A margem líquida da empresa, que mede a rentabilidade, foi de 15,6%, uma pequena alta em relação aos trimestres anteriores. Segundo a WEG, o resultado se deve ao bom desempenho em negócios ligados à infraestrutura elétrica de transmissão e distribuição, que compensaram a falta de projetos na área de geração eólica neste ano.

Outro indicador importante, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), alcançou R$ 2,25 bilhões, apresentando um crescimento de 6,5% em relação ao ano passado e de 4% em comparação ao trimestre anterior. Porém, esse número também ficou abaixo das expectativas de analistas, que projetavam um EBITDA de R$ 2,39 bilhões.

A receita operacional líquida da WEG atingiu R$ 10,2 bilhões, com um crescimento de 10,1% em relação ao ano anterior e um leve aumento de 1,3% em relação ao primeiro trimestre. A valorização do dólar frente ao real contribuiu para esse desempenho, uma vez que a receita do mercado externo cresceu 6,9%. Em contrapartida, o mercado interno teve uma queda de 5,9% na receita.

Em termos de investimento, a empresa gastou R$ 583,4 milhões no trimestre, focando na modernização e expansão de sua capacidade produtiva, além da aquisição de máquinas e equipamentos. Um pouco mais da metade dos investimentos foi realizada no Brasil, enquanto o restante foi aplicado no exterior.

Além disso, a empresa gerou um fluxo de caixa de R$ 1,97 bilhão até junho de 2025. As despesas operacionais subiram, principalmente devido a aquisições recentes e ao aumento nos custos de frete. As despesas totais alcançaram R$ 1,2 bilhão, um crescimento de 20,2% em 12 meses.

No que diz respeito ao desempenho por segmentos de atuação, o setor de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais apresentou uma receita interna de R$ 1,43 bilhão, enquanto a receita externa foi de R$ 3,47 bilhões. No entanto, esse desempenho foi menor do que o esperado.

A WEG também anunciou a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 719,35 milhões, correspondentes a R$ 0,1714503823 por ação. O pagamento está programado para o dia 25 de julho, com base na posição acionária prevista para o dia 22 de julho.

As expectativas para a WEG seguem desafiadoras, dado o atual cenário econômico e a necessidade de adaptação às flutuações do mercado interno e externo.