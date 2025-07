Campos do Jordão busca diversificar economia além do turismo

Campos do Jordão, em São Paulo, é um dos principais destinos turísticos do Brasil durante a temporada de inverno. Nos últimos anos, a cidade tem buscado diversificar suas atrações para atrair visitantes e fortalecer a economia local, mesmo fora da alta temporada.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, as previsões para julho deste ano indicavam um crescimento de 11% no turismo do estado durante as férias escolares, gerando um volume de R$ 7,8 bilhões. Campos do Jordão está entre os locais mais procurados, com o PIB do Turismo em São Paulo alcançando 9,6% da economia em 2024, com expectativa de alta para 9,7% neste ano.

Um ponto importante nessa estratégia é o Boulevard Genève, um centro comercial tradicional que tem se reinventado. O local passou a valorizar marcas locais e promover experiências culturais de forma contínua. Este reposicionamento já trouxe resultados, com um aumento de 10% no desempenho operacional em 2024 e ocupação total dos espaços durante o inverno. Porém, o principal objetivo é atrair visitantes durante todo o ano, superando a sazonalidade do turismo.

A superintendente executiva do Boulevard, Caroline Alves, comentou que já é possível notar um aumento significativo de público em datas comemorativas, como Natal e Ano Novo. Agora, a ideia é trazer visitantes também durante a primavera, especialmente em meses como setembro e outubro. Para isso, o Boulevard está formando parcerias com a Secretaria de Turismo e negócios locais, realizando diversos eventos, como visitas guiadas, festivais de design e outras ações culturais.

Com mais de 40 anos de história, o Boulevard Genève reúne marcas que se desenvolveram na cidade, como a famosa cervejaria Baden Baden. O modelo de negócio atual prioriza a seleção de lojistas que oferecem experiências ao visitante, em vez de alugar espaços apenas por lucro. Caroline ressaltou que a taxa de ocupação do Boulevard é alta, pois as lojas estão sempre em busca de se integrar ao ambiente e à cultura local.

Além de favorecer o próprio centro comercial, o aumento no fluxo de visitantes beneficia a região do Capivari, contribuindo para uma distribuição mais equilibrada do turismo ao longo do ano. A administração do Boulevard também planeja investir na revitalização de sua torre principal, conhecida como Torre Eiffel, com um novo projeto de iluminação exclusivo.

Diante do crescimento do comércio eletrônico, o varejo físico precisa se reinventar. Em Campos do Jordão, a proposta é valorizar o tempo do visitante, oferecendo experiências que reforçam a identidade das marcas. Caroline afirmou que o varejo físico não está obsoleto, mas é essencial que as lojas tenham um propósito claro, uma boa arquitetura, história e atendimento de qualidade para conquistar os visitantes.

Esse modelo, que combina o comércio físico com presença digital e atendimento personalizado, tem potencial para ser aplicado em outras cidades turísticas. Caroline concluiu que, ao entender o valor cultural local e unir esforços, é possível criar um centro de varejo que beneficie toda a economia da região.