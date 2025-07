Cidade serrana atrai amantes do campo e tranquilidade

Conheça Lages, a “Capital Nacional do Turismo Rural”

Situada a 231 km de Florianópolis e próxima de cidades como São Joaquim e Correia Pinto, Lages, em Santa Catarina, é um destino que se destaca por seu turismo rural. Com uma economia diversificada e qualidade de vida alta, a cidade é um bom lugar tanto para morar quanto para visitar.

Economia Forte e Acessível

A economia de Lages é impulsionada principalmente pela agropecuária e pelo turismo. De acordo com dados do IBGE, a cidade possui cerca de 165 mil habitantes, e oferece serviços de saúde e educação de qualidade. Lages também se destaca por ter um custo de vida mais acessível, principalmente em comparação com Florianópolis, tornando-se uma opção viável para famílias e jovens.

Melhores Bairros para Morar

Os bairros de Lages oferecem diferentes opções para quem deseja estabelecer residência. O Centro da cidade é movimentado, com fácil acesso a comércio e lazer, enquanto o bairro Guarujá conta com condomínios modernos e ruas arborizadas. O Coral é ideal para quem busca tranquilidade e serviços próximos, enquanto Santa Catarina é conhecido por suas áreas verdes. A Vila Mariza é uma opção recomendada para famílias, com escolas e parques nas proximidades.

Atrações Turísticas

Lages possui várias atrações que encantam tanto moradores quanto visitantes. A Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, famosa por seus vitrais, é um importante marco arquitetônico. O Parque Jonas Ramos, popularmente conhecido como Tanque, oferece áreas para lazer e eventos culturais. Para quem busca um dia ao ar livre, o Salto Caveiras, localizado às margens do Rio Caveiras, é ideal para piqueniques e banhos. Já o Museu Histórico Thiago de Castro preserva a rica história da região.

Vida Cultural Vibrante

A vida cultural em Lages é animada pela Festa Nacional do Pinhão, que celebra a gastronomia local e conta com atrações musicais. Feiras de artesanato também são comuns na Praça João Costa, onde produtos locais são exibidos. A culinária da cidade, com um destaque especial para o pinhão e o churrasco, pode ser apreciada em diversos restaurantes. O Festival de Inverno é outra atração a não perder, promovendo música e tradições regionais.

Turismo Rural em Foco

Lages é reconhecida como a “Capital Nacional do Turismo Rural” devido à sua forte ligação com a agropecuária e a tradição tropeira, que moldou a identidade da cidade desde o século XVIII. A Secretaria de Turismo oferece roteiros que combinam ecoturismo e experiências culturais, atraindo quem busca um contato mais próximo com a natureza e a vida no campo.

Melhor Época para Visitar

As estações do ano em Lages oferecem diferentes experiências. No inverno, entre junho e agosto, as temperaturas variam de 10°C a 18°C, sendo a época perfeita para a Festa Nacional do Pinhão e para curtir trilhas. A primavera, de setembro a novembro, traz um clima ameno ideal para atividades ao ar livre, enquanto o verão, de dezembro a março, provoca o desejo de aproveitar as cachoeiras, como as do Salto Caveiras.

Viva a Experiência Lages

Lages, com sua economia forte, rica cultura e qualidade de vida, convida todos a explorar suas muitas facetas. Seja para uma visita ou para a mudança, essa cidade é uma opção acolhedora e cheia de charme, perfeita para quem quer desfrutar de um ambiente tranquilo e enriquecedor.