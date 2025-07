Virginia e Vinicius Júnior: o que sabemos sobre a relação deles

Virginia Fonseca, que recentemente se separou de Zé Felipe, está no centro de rumores sobre uma possível aproximação com Vinicius Junior, jogador do Real Madrid e da seleção brasileira. As especulações começaram a ganhar força nas redes sociais, especialmente entre os seguidores de Virginia, que acompanham sua rotina no Instagram.

Os rumores aumentaram após Virginia fazer um post informando que iria dormir às 21h de um sábado. No dia seguinte, durante uma live de sua empresa de cosméticos, muitos fãs perceberam que ela estava com um comportamento diferente, levando a crer que poderia estar de ressaca. Esse dia coincidiu com a festa de aniversário de 25 anos de Vinicius Junior, que ocorreu no Rio de Janeiro.

Vários detalhes têm alimentado essa especulação. Virginia e Vinicius já começaram a interagir nas redes sociais, trocando curtidas. Curiosamente, no fim de semana da festa, Virginia estava em sua mansão em Mangaratiba, uma localização próxima do evento do jogador. Além disso, a festa teve como pedido de dress code o uso de roupas pretas, e no dia seguinte, Virginia foi vista no aeroporto vestindo a cor, acompanhada de uma amiga, também de preto.

As coincidências foram suficientemente notáveis para que fãs conectassem os pontos. O ex-marido de Virginia, Zé Felipe, fez uma publicação que muitos interpretaram como uma indireta. Ele compartilhou uma foto no Rio de Janeiro com uma blusa que tinha o número 10, que é a mesma camiseta usada por Vinicius Junior, e comentou: “Em Goiânia tem o 10”.

Virginia não se manifestou oficialmente sobre a festa de Vinicius, mas compartilhou uma mensagem refletiva em seus stories, sugerindo que está lidando com os boatos de forma intensa. A mensagem dizia: “Faça de mim, senhor, uma pessoa sábia para que eu saiba enfrentar qualquer situação por mais difícil que ela seja”.

Por sua vez, Margareth Serrão, mãe de Virginia, causou um certo alvoroço ao curtir acidentalmente um post que insinuava sobre a indireta de Zé Felipe para Vinicius. Após a repercussão, a assessoria de Margareth esclareceu que a curtida foi um erro.

Atualmente, Virginia está de volta a Mangaratiba, onde ficou alguns dias com a mãe, seus filhos, amigos e familiares. Esse círculo se tornou mais próximo dela desde o término do seu relacionamento com Zé Felipe.