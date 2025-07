Bolsa Família libera adicional do gás para NIS final 4

A distribuição do Bolsa Família para o mês de julho de 2025 começou na sexta-feira, dia 18. O pagamento é feito às famílias cadastradas no programa de transferência de renda em todo o Brasil. Os depósitos seguem um calendário organizado por meio do Número de Identificação Social (NIS) das famílias, começando pelo NIS com final 1. Essa ordem ajuda as famílias a se planejar melhor, tornando o acesso mais previsível.

Os depósitos vão até o dia 31 de julho, quando recebem as famílias com NIS final 0. Em julho, além do valor fixo do programa, algumas famílias também têm direito ao auxílio-gás, que é um suporte importante para quem precisa lidar com os altos preços do gás de cozinha. Essa ação faz parte do esforço do governo para ajudar a melhorar a vida das famílias de baixa renda.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Julho

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados entre os dias 18 e 31 de julho de forma escalonada. Essa divisão por datas evita aglomerações e sobrecarga nas instituições financeiras. O calendário segue a lógica do último dígito do NIS, facilitando tanto para as famílias acompanharem os depósitos quanto para a execução do programa. Veja as datas para recebimento do benefício em julho:

Dia 18: NIS final 1

Dia 21: NIS final 2

Dia 22: NIS final 3

Dia 23: NIS final 4

Dia 24: NIS final 5

Dia 25: NIS final 6

Dia 28: NIS final 7

Dia 29: NIS final 8

Dia 30: NIS final 9

Dia 31: NIS final 0

Requisitos para o Bolsa Família em 2025

Para ter acesso ao Bolsa Família, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. Para calcular, soma-se os rendimentos de todos os moradores e divide-se pelo número de pessoas da casa. O programa também analisa outros fatores, como a presença de crianças e adolescentes na escola, a atualização do cartão de vacinação e o acompanhamento pré-natal de gestantes em situação de vulnerabilidade.

Além do benefício fixo mensal de R$ 600, o programa oferece adicionais dependendo da composição familiar:

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 por mês para mães de bebês até 6 meses, pago em seis parcelas.

R$ 50 por mês para mães de bebês até 6 meses, pago em seis parcelas. Complemento para gestantes e adolescentes de 7 a 18 anos: R$ 50 extras para cada um.

R$ 50 extras para cada um. Adicional para famílias com crianças até 6 anos: R$ 150 a mais por criança nessa faixa etária.

O auxílio-gás, disponível em meses pares, oferece um valor correspondente à média do preço do botijão de 13 kg, ajudando a aliviar os custos do gás nas casas que mais precisam.

Inscrição e Saque do Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família, as famílias precisam primeiro se cadastrar no CadÚnico, um sistema que identifica famílias de baixa renda. O cadastro deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade, onde os dados dos moradores são atualizados anualmente. Vale lembrar que estar cadastrado não garante automaticamente o benefício, pois é necessário que o perfil atenda aos critérios definidos pelo governo.

Uma vez aprovado no programa, o beneficiário pode acessar o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem. Através deste app, é possível consultar valores, realizar saques e fazer pagamentos. O cartão virtual do Caixa Tem também pode ser usado para compras e transações em estabelecimentos, além de permitir saques em caixas eletrônicos, lotéricas e agências bancárias.

O que Esperar para o Bolsa Família em 2025

Ao longo de 2025, o cronograma de pagamentos seguirá poucas mudanças, com datas definidas para o próximo ano: em agosto (de 18 a 29), setembro (de 17 a 30), outubro (de 20 a 31), novembro (de 14 a 28) e dezembro (de 10 a 23). Assim como em julho, os pagamentos continuarão seguindo a lógica do NIS, assegurando que as famílias possam contar com a regularidade dos depósitos.

As regras para manter o benefício envolvem o acompanhamento da situação econômica das famílias, atualizações no cadastro e o cumprimento das condicionalidades do programa. A facilidade de acesso pelo aplicativo e a variedade nas opções de saque visam garantir que os recursos cheguem de forma rápida e segura aos beneficiários, contribuindo para reduzir as desigualdades sociais no Brasil.

O Bolsa Família se mantém relevante para assegurar renda, promover inclusão social e proteger as famílias em situação de vulnerabilidade, sendo um pilar importante nas políticas de combate à pobreza no país.