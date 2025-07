Estes alimentos nunca devem ser guardados na geladeira: entenda o motivo!

Alguns alimentos podem durar mais se forem guardados fora da geladeira, mesmo que o senso comum diga o contrário.

Manter os alimentos bem conservados garante não apenas mais segurança no consumo, mas também maior durabilidade, sabor e aproveitamento nutricional. Quando o armazenamento é feito da forma correta, reduz-se consideravelmente o desperdício, fator que impacta o orçamento doméstico.

Além disso, a conservação adequada contribui para prevenir a proliferação de microrganismos nocivos, mantendo a saúde da família protegida. Embora a geladeira seja essencial para preservar a maioria dos produtos perecíveis, nem todos os itens se beneficiam da refrigeração.

Conhecer quais alimentos podem ou não ir à geladeira ajuda a organizar a rotina alimentar com mais eficiência. Por isso, entender essas diferenças se torna fundamental para quem busca melhorar os hábitos de consumo e preservar a qualidade dos alimentos por mais tempo.

Alimentos que nunca devem ir na geladeira

Embora a geladeira seja indispensável para conservar diversos produtos, alguns alimentos não devem ser armazenados em temperaturas muito baixas. O frio pode interferir em suas propriedades naturais, acelerar o apodrecimento ou até alterar o sabor e a textura.

Tomate

O tomate perde sabor e textura quando armazenado na geladeira. As temperaturas frias comprometem a integridade de suas enzimas, responsáveis por seu amadurecimento e aroma. Além disso, o frio torna sua polpa farinhenta e a casca enrugada, diminuindo o aproveitamento no preparo de pratos frescos.

Batata

A batata, ao ser refrigerada, tem seu amido transformado em açúcar, o que modifica seu sabor e textura. Além disso, o frio acelera o escurecimento da batata durante o cozimento e interfere negativamente em receitas que exigem consistência firme. O ideal é armazená-la em local seco, fresco e arejado.

Cebola

Na geladeira, a cebola perde sua crocância e absorve facilmente a umidade, o que favorece o apodrecimento e o surgimento de mofo. Além disso, seu forte odor pode contaminar outros alimentos próximos. Guarde a cebola em locais secos e ventilados, preferencialmente em cestos de madeira.

Alho

Assim como a cebola, o alho não reage bem à umidade da geladeira. O ambiente frio pode provocar brotamento precoce e amolecimento dos dentes. Para evitar perdas, mantenha o alho em recipiente seco e bem ventilado, de preferência em temperatura ambiente e longe da luz.

Pão

Ao contrário do que muitos pensam, o pão endurece mais rapidamente na geladeira por causa da retrogradação do amido, que ocorre com mais intensidade em temperaturas baixas. Se não for consumido rapidamente, o ideal é armazená-lo no congelador ou em local fechado.

Café em pó

Guardar café na geladeira compromete seu aroma e sabor. O pó absorve odores e umidade do ambiente refrigerado, o que interfere diretamente na qualidade da bebida. Para conservar melhor, mantenha o café em pote hermético, seco, escuro e em temperatura ambiente.

Alimentos que podem ir na geladeira

Enquanto alguns alimentos exigem cuidados para evitar o frio excessivo, outros se beneficiam diretamente da refrigeração. Confira abaixo cinco alimentos que devem ser mantidos na geladeira para garantir sua conservação adequada e prolongar a vida útil.

Laticínios em geral : Leite, iogurtes, queijos e manteiga devem permanecer refrigerados o tempo todo, pois são altamente perecíveis e sensíveis ao calor. A falta de refrigeração pode provocar a proliferação de bactérias nocivas.

: Leite, iogurtes, queijos e manteiga devem permanecer refrigerados o tempo todo, pois são altamente perecíveis e sensíveis ao calor. A falta de refrigeração pode provocar a proliferação de bactérias nocivas. Carnes cruas : Todos os tipos de carne crua, sejam bovinas, suínas, aves ou peixes, precisam de temperatura baixa para evitar contaminações. Guarde-as nas prateleiras inferiores, longe de alimentos prontos para consumo.

: Todos os tipos de carne crua, sejam bovinas, suínas, aves ou peixes, precisam de temperatura baixa para evitar contaminações. Guarde-as nas prateleiras inferiores, longe de alimentos prontos para consumo. Ovos : Apesar de algumas culturas manterem ovos fora da geladeira, no Brasil o armazenamento refrigerado é recomendado para evitar a contaminação por salmonela. Coloque-os em local interno da geladeira, não na porta.

: Apesar de algumas culturas manterem ovos fora da geladeira, no Brasil o armazenamento refrigerado é recomendado para evitar a contaminação por salmonela. Coloque-os em local interno da geladeira, não na porta. Frutas cortadas : Ao cortar frutas, expõe-se sua polpa ao ar, acelerando a oxidação. Por isso, sempre que picar ou descascar, armazene em potes com tampa na geladeira, garantindo frescor por mais tempo.

: Ao cortar frutas, expõe-se sua polpa ao ar, acelerando a oxidação. Por isso, sempre que picar ou descascar, armazene em potes com tampa na geladeira, garantindo frescor por mais tempo. Verduras e folhas verdes: Folhas como alface, rúcula e espinafre se mantêm frescas por mais tempo se refrigeradas. Se possível, lave-as, seque bem e guarde em potes forrados com papel toalha para absorver a umidade excessiva.

Manter uma rotina de organização dos alimentos e saber onde armazená-los corretamente faz toda a diferença para conservar sabor, nutrientes e qualidade. Além disso, essa prática reduz perdas e promove uma alimentação mais segura, eficiente e consciente no dia a dia.

