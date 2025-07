Volkswagen começa a exportar Tera para 12 países latino-americanos

O novo SUV da Volkswagen, o Tera, está prestes a ganhar o mundo! Após um flagra de nossos amigos da Motor1.com Argentina, ficou confirmado que as primeiras unidades estão sendo enviadas para 12 países da América Latina. Entre eles, Argentina, México, Colômbia e Chile já estão recebendo os primeiros lotes, embarcados diretamente do Porto de Santos, em São Paulo. E a aventura ainda não acaba por aí: em 2025, o Tera também deve aportar na Bolívia, Equador, Panamá e muitos outros destinos.

Essa expansão faz parte de uma grande estratégia da Volkswagen, que planeja lançar 21 novos modelos na região até 2028. O mercado externo está ficando cada vez mais competitivo, e, no primeiro semestre deste ano, as exportações da montadora aumentaram 54,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um número impressionante, certo? Com isso, o Tera promete fortalecer ainda mais a presença da VW no cenário internacional.

Agora, se você é fã do Nivus, fique ligado! Embora o Tera tenha sido desenvolvido aqui, é possível que ele chegue com algumas mudanças em outros mercados, assim como ocorreu com o Nivus, que virou Taigo na Europa. Ele passou por algumas adaptações e melhorias, então o que será que o Tera vai trazer de novo fora do Brasil?

Na África do Sul, SUV ganhará outro nome

A Volkswagen está investindo em torno de 4 bilhões de rands (cerca de R$ 1,26 bilhão) para produzir o Tera na África do Sul até 2027. Por lá, o modelo deve ganhar um novo nome — a ideia é criar uma identidade local. E os consumidores terão a chance de decidir entre quatro opções: Tengo, Tavi, Tiva e Tion! Bacana, né? Cada nome carrega um significado cultural e vai fazer com que o carro se conecte ainda mais com o público sul-africano.

Por aqui, vendas ainda engatinham

Os leitores do Motor1.com Brasil notaram que o Tera teve um desempenho curioso nas vendas de junho. Ele apareceu como o 29º veículo mais emplacado do Brasil, com 2.555 unidades licenciadas no primeiro mês, mas a expectativa era de 12 mil pedidos em apenas 50 minutos! Isso levantou algumas questões. Se tantas pessoas mostraram interesse, onde foram parar as outras unidades?

A confirmação da Volkswagen esclareceu: a fábrica em Taubaté ainda está se adaptando à demanda. É o que chamamos de ramp up, aquele tempo que a linha de produção leva para atingir o volume desejado. Assim, a produção do Tera está aumentando gradualmente, e vamos precisar de um tempinho até ver todas essas unidades nas ruas.

Quem já enfrentou trânsito por aqui sabe como a espera pode ser longa! Enquanto isso, o Tera promete ser uma ótima opção para quem busca um SUV cheio de estilo e personalidade.