Custos do BYD King 2025: seguro e revisões de julho

Lançado em 2024 aqui no Brasil, o BYD King veio para desafiar o rei dos sedãs médios, o famoso Toyota Corolla. E olha que, apesar de ainda não ter conseguido a primeira posição, o King já firmou seu espaço como o segundo mais vendido do país! Nos primeiros seis meses de 2025, foram emplacadas 6.257 unidades, enquanto o Corolla dominou com 18.399 vendas no mesmo período. O King está disponível em duas versões: a GL por R$ 179.990 e a GS por R$ 191.990.

O que torna o King uma opção atraente? Bom, um levantamento da Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros revelou os custos de seguro que variam bastante. Para o modelo mais básico, o GL, o seguro parte de R$ 5.628,83 – uma conta que pode chegar a até R$ 10.908,77 na configuração GS, dependendo do perfil do motorista e da localização.

Por baixo do capô, ambos os modelos contam com o mesmo coração mecânico do SUV Song Plus. Um motor 1.5 a gasolina de ciclo Miller, junto com dois motores elétricos – um para tração e outro gerador. Essa combinação gera uma potência total de 209 cv na versão GL, e 235 cv na GS. Para quem gosta de acelerar, a versão mais potente vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos. Não é mal, né?

E se você está preocupado com espaço, pode relaxar. O BYD King mede 4,78 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura, com um entre-eixos de 2,72 m. O porta-malas é bem generoso, levando até 450 litros – bastante espaço para bagagens, compras ou até mesmo um kit de camping para a próxima viagem.

Preços do Seguro em Julho de 2025

Para dar uma ideia de como os preços podem variar, fizemos uma simulação de seguro para um homem de 38 anos morando em Fortaleza (CE). Isso mostra que o valor pode mudar bastante, dependendo não só da cidade, mas até mesmo de bairros diferentes dentro do mesmo local.

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo King GL R$ 179.900,00 R$ 5.628,83 R$ 6.563,19 R$ 10.196,88 King GS R$ 191.900,00 R$ 5.628,83 R$ 6.563,19 R$ 10.908,77

Revisões do BYD King 2025

Fique atento às revisões! O BYD King precisa passar por elas a cada 12.000 km ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Os preços das revisões são sugeridos pela BYD e podem variar conforme o que for necessário trocar ou ajustar. Lembre-se: manter a garantia do carro requer que você siga esse cronograma e leve sempre a uma oficina autorizada.

Aqui está uma ideia de quanto você pode gastar com as revisões nos próximos 120.000 km:

Revisão 12.000 km – R$ 827,00 Revisão 24.000 km – R$ 1.191,00 Revisão 36.000 km – R$ 827,00 Revisão 48.000 km – R$ 2.682,00 Revisão 60.000 km – R$ 827,00 Revisão 72.000 km – R$ 2.169,00 Revisão 84.000 km – R$ 827,00 Revisão 96.000 km – R$ 2.682,00 Revisão 108.000 km – R$ 827,00 Revisão 120.000 km – R$ 2.281,00

Então, se você está em busca de um sedã que brigue de igual para igual com o Corolla e ainda proporciona um bom espaço e uma mecânica interessante, o BYD King pode ser uma escolha bem válida. Afinal, ter um carro que atende às suas necessidades e ainda dá conta do recado nas estradas e no dia a dia é sempre um ponto a favor!