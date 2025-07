Chevrolet Equinox 2024 tem aumento de até 21 mil reais

A nova geração do Chevrolet Equinox, lançada no final de 2024, está passando por algumas mudanças de preço que podem surpreender quem está de olho nesse SUV. Tanto a versão Activ quanto a RS começaram custando R$ 267.000, mas logo em janeiro já tiveram um aumento de R$ 8.790. Agora, em julho, os preços voltaram a subir. Não dá para negar que a gente está falando de um modelo que encarece mais rápido que muitos dos nossos sonhos de consumo.

Atualmente, as versões a combustão do Equinox começam em R$ 285.490. Sim, isso representa um aumento de quase R$ 18.500 em relação ao preço inicial. Entre várias opções de SUVs, a diferença para o Tracker, que surgiu renovado em 2026 e está na faixa de R$ 190.590, é gritante: quase R$ 95.000 a menos. Para quem procura custo-benefício, o Tracker pode ser mais interessante.

Desde seu lançamento, o Equinox não tem conquistado muita gente no Brasil. Em cerca de oito meses, foram apenas 1.272 unidades emplacadas, bem abaixo de concorrentes como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross, que venderam 32.247 e 33.861, respectivamente. É uma questão de ficar atento ao que essas outras marcas estão fazendo, claro.

Mesmo com o aumento de preço, o Equinox 2025 não trouxe mudanças significativas no que oferece. Os itens de série continuam, incluindo 6 airbags, frenagem automática de emergência, controle de estabilidade e tração, além de um ar-condicionado com dutos para os bancos traseiros. Detalhes que fazem a experiência ao volante mais prazerosa, especialmente em longas viagens ou no dia a dia.

Falando em versões, a Activ se destaca com um acabamento mais sofisticado, mesclando couro e alcântara, além de rodas de 19” e recursos como câmera 360°. Já a versão RS é mais esportiva, com rodas de 20” e um design que chama a atenção. Ambos os modelos compartilham o motor 1.5 turbo a gasolina, que entrega até 177 cv e torque de 28 kgfm. Com uma transmissão automática de 8 velocidades e opção de trocas manuais, a experiência de dirigir fica mais dinâmica.

Em relação aos sistemas de freio, ambos têm freios a disco nas quatro rodas, com ABS e assistência de frenagem de emergência. Para quem trafega em cidades movimentadas, essa tecnologia pode fazer toda a diferença na segurança.

Agora, quem também chamou atenção foi o Equinox EV, a versão elétrica que, além de diferentes tecnologias, também subiu de preço. Sua primeira configuração chegou ao Brasil custando R$ 419.000 e agora já vai para R$ 440.190. E embora tenha o mesmo nome, ele é completamente distinto da versão a combustão, com uma plataforma diferente.

O Equinox elétrico promete uma performance interessante com 292 cv e um torque de 46 kgfm, garantindo uma aceleração que faz qualquer entusiasta sorrir. E claro, é sempre bom lembrar que a corrida por tecnologia e inovação na indústria automotiva é intensa e exige atenção.

Essas atualizações de preço e desempenho no Equinox mostram que o mercado está em constante movimento. Cada detalhe e nova versão estão se encaixando nos desejos de quem ama dirigir. Então, se você está de olho no Equinox para a próxima compra, vale a pena acompanhar essas mudanças e ver se compensa para o seu estilo de vida.