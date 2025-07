SBT encerra “Tá na Hora” e relança “Aqui Agora”

O SBT decidiu encerrar a exibição do telejornal “Tá na Hora”, que foi lançado em março de 2024 com grandes expectativas. Atualmente, o programa está disponível apenas na grade local de São Paulo e em algumas praças sem conteúdo regional. A decisão de descontinuar a atração se aproxima rapidamente.

De acordo com fontes, a emissora, fundada por Silvio Santos, está se preparando para relançar um formato que foi muito popular: o “Aqui Agora”. Este telejornal, que fez sucesso nos anos 1990, está passando por uma reformulação para se adaptar ao público atual.

A pausa do projeto original ocorreu após a saída do apresentador Macedão da Chinelada, que levou ao congelamento do programa. No entanto, a direção do SBT retomou os trabalhos e já realizou um teste do novo “Aqui Agora”. Os resultados do piloto foram bem avaliados pelos executivos da emissora.

O novo telejornal será apresentado por Daniele Brandi, que já estava à frente do “Tá na Hora”, e pelo repórter Marco Pagetti. Eles planejam adotar uma abordagem que busque dinamismo e proximidade com o público, cobrindo os principais assuntos do dia.

Não há uma data definida para a estreia do novo “Aqui Agora” nem para a exibição do último episódio de “Tá na Hora”, mas a emissora está trabalhando com celeridade nos bastidores. Rinaldi Faria, que é o assistente direto de Daniela Beyruti, atual vice-presidente do SBT, está coordenando os ajustes finais antes do anúncio oficial.

Essa mudança faz parte de uma estratégia maior da emissora para revitalizar sua programação de tarde, buscando aumentar a audiência e reforçar a identidade do canal. O novo “Aqui Agora” promete resgatar a essência do telejornalismo popular, mas com uma abordagem moderna e atualizada.