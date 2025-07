Nova maneira de sacar o FGTS pode melhorar sua vida financeira

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma importante ferramenta financeira para os trabalhadores no Brasil. Ele oferece diferentes opções de movimentação, sendo o saque-aniversário uma alternativa destacada. Essa modalidade se diferencia do modelo tradicional de saque que acontece em caso de demissão sem justa causa. Compreender como funciona cada um desses saques é essencial para um bom planejamento financeiro, especialmente em momentos de transição de emprego.

Quando um trabalhador é demitido sem justa causa, ele pode sacar todo o saldo do FGTS, além de receber a multa rescisória. No entanto, ao optar pelo saque-aniversário, as regras mudam. Com essa modalidade, o trabalhador pode retirar parte do saldo anualmente, no mês do seu aniversário. Essa opção é vantajosa para quem prefere ter acesso aos recursos de forma programada, sem precisar esperar por uma demissão.

### Como Funciona o Saque-Aniversário

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. O trabalhador deve preencher algumas informações pessoais e indicar uma conta bancária para o recebimento dos valores. A escolha pelo saque-aniversário passa a valer a partir do mês do aniversário do trabalhador, desde que a solicitação seja feita dentro do prazo estipulado.

Caso o trabalhador decida voltar ao modelo de saque-rescisão, ele também pode fazer isso pelo aplicativo. No entanto, será necessário aguardar um período de 24 meses antes de retornar a esta opção. Essa regra visa assegurar que as pessoas façam escolhas mais conscientes sobre como utilizar seus recursos.

### Valores do Saque-Aniversário

O valor que o trabalhador pode retirar anualmente pelo saque-aniversário varia de acordo com o saldo disponível em sua conta do FGTS. Uma tabela estabelecida pela legislação determina uma porcentagem que varia entre 5% a 50% do saldo, além de uma parcela fixa que complementa o montante retirado. Geralmente, quem tem um saldo menor pode sacar uma porcentagem maior.

### Como Realizar o Saque

O saque-aniversário pode ser feito a partir do primeiro dia útil do mês do aniversário do trabalhador, e ele tem até 60 dias para realizar a movimentação. Se não efetuar o saque nesse período, o valor retorna ao saldo do FGTS. O processo é digital e pode ser acompanhado pelo aplicativo ou pelos canais da Caixa, garantindo transparência.

Para realizar o saque, o trabalhador deve:

1. Acessar o aplicativo ou o site do FGTS.

2. Conferir se a modalidade saque-aniversário está ativada.

3. Confirmar a conta bancária onde os recursos serão depositados.

4. Solicitar o saque e aguardar o crédito, que ocorre em até cinco dias úteis após a solicitação.

### Atenção às Regras

É importante estar ciente de que a escolha do saque-aniversário limita o acesso ao saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, permitindo apenas a retirada da multa rescisória, se houver. Por isso, o trabalhador deve analisar sua necessidade financeira antes de fazer essa escolha, especialmente em períodos de mudança de emprego.

O saque-aniversário pode ser útil para planejar gastos anuais ou investir em projetos pessoais. Contudo, o trabalhador deve estar atento ao prazo de carência para retornar ao saque-rescisão e às regras para a antecipação dos valores, como em empréstimos que podem usar o FGTS como garantia.

Em resumo, tanto o saque-aniversário quanto o saque-rescisão têm suas características específicas, adequando-se a diferentes perfis e necessidades financeiras. O acompanhamento regular pelo aplicativo e o esclarecimento de dúvidas nos canais da Caixa ajudam a tomar decisões mais seguras sobre o uso do FGTS.