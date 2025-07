Mudança simples pode economizar centenas de reais por mês

Você já percebeu que o preço das compras no supermercado pode mudar, mesmo que a lista de produtos seja a mesma? Essa variação não é apenas uma ilusão. O dia e a hora em que você vai ao mercado podem ter um grande impacto no valor total que você vai pagar.

Essas oscilações não se restringem a promoções pontuais. Um conjunto de fatores psicológicos e a dinâmica do supermercado pode afetar suas decisões de compra. Aprender a usar o tempo em seu favor pode ser uma maneira eficaz de economizar, sem precisar deixar de comprar o que precisa.

Fome: O Perigo nas Compras

Um dos principais desafios que você pode enfrentar ao fazer compras é a fome. Ir ao supermercado com o estômago vazio pode ser uma armadilha. Estudos indicam que, quando estamos famintos, é mais fácil ser influenciado por itens que chamam a atenção, como snacks e doces. Assim, você pode acabar levando para casa mais produtos do que o planejado e, muitas vezes, opções mais caras e menos saudáveis.

Cansaço e Compras Após o Trabalho

Outra situação que pode prejudicar suas finanças é chegar ao supermercado cansado, especialmente após um longo dia de trabalho. O cansaço e o estresse reduzem nossa capacidade de tomar decisões racionais. Ao se sentir exausto, pode ser tentador escolher opções mais práticas, como alimentos já preparados, que frequentemente têm um preço mais alto. Isso pode resultar em gastos desnecessários.

Influência das Multidões e Filas

O que acontece durante os horários de pico, como entre 17h e 19h nos dias de semana, também pode afetar suas compras. Com as lojas lotadas, você pode sentir ansiedade e pressa, levando a escolhas apressadas. É comum pegar o primeiro produto que vê, muitas vezes o mais caro, sem se dar ao trabalho de procurar alternativas mais em conta.

O Melhor Horário para Comprar

Se você quer economizar, o ideal é ir ao supermercado nas manhãs de dias úteis, especialmente às segundas e terças-feiras. Nesses momentos, as lojas costumam estar mais vazias e limpas, além de terem os estoques cheios após o movimentado fim de semana. Isso permite que você faça suas compras com calma, compare preços e escolha os melhores produtos. Além disso, as promoções de frutas e verduras costumam ser mais frequentes nesse período.

A Hora da Xepa Vale a Pena?

A famosa hora da xepa, que acontece antes do fechamento do mercado, pode ser uma boa estratégia para encontrar descontos em produtos de padaria e confeitaria, com preços que podem chegar até 50% mais baratos. No entanto, não é a melhor opção para fazer todas as compras da semana. Muitos itens essenciais podem já estar em falta ou não estarão frescos, o que pode forçar uma nova ida ao supermercado em outro dia.

Dicas para Alinhar Tempo e Dinheiro

Para economizar, o segredo é combinar um bom planejamento com a escolha certa do horário. Aqui estão algumas dicas para otimizar suas compras:

Planeje suas compras : Vá ao supermercado sempre com uma lista bem definida.

Faça um lanche antes de sair : Comer algo leve pode evitar compras por impulso causadas pela fome.

Compre nas manhãs de dias úteis : Se possível, esse é o horário ideal para comprar, aproveitando lojas mais tranquilas e com estoques recém-repostos.

Evite horários de pico : Fuja das lojas entre 17h e 19h durante a semana e também nos finais de semana, se puder.

Use a hora da xepa com cautela: Reserve esse horário apenas para buscar promoções específicas em produtos perecíveis, e não para suas compras completas.

Seguindo essas orientações, você poderá controlar melhor seus gastos e fazer escolhas mais inteligentes ao fazer suas compra.