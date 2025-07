Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

O Fiat Fastback Turbo 200 2026 é a entrada mais acessível no mundo dos SUVs cupês da Fiat aqui no Brasil, com um precinho que começa em R$ 119.990. Mas não se engane, esse modelo já chega cheio de recursos e, para quem viaja bastante, o porta-malas de 600 litros será um sonho de consumo—o maior da categoria! Contudo, o interior deixa um pouco a desejar em termos de sofisticação, com muitos plásticos rígidos pelo painel e portas.

Quando falamos do motor, o Fastback vem equipado com um 1.0 turbo de três cilindros que rende 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol. O torque é bem interessante, com 20,4 kgfm tanto para um combustível quanto para o outro. A transmissão é automática do tipo CVT, que simula sete marchas e dá aquela sensação de fluidez no trânsito.

Agora, se você é do tipo que adora colocar o pé na estrada, saiba que o consumo fica em torno de 12,1 km/l com gasolina e 8,5 km/l com etanol na cidade. Na estrada, esse número sobe para 14,3 km/l e 10,1 km/l, respectivamente. Com 4,44 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,53 m, o modelo é ideal tanto para a correria do dia a dia quanto para as viagens mais longas.

Cores e Estilo

Para 2026, o Fastback está disponível em várias cores, como preto Vulcano, branco Banchisa e prata Bari. Ah, e se você curte um pouco de exclusividade, o azul Amalfi é resistente, mas só para as versões híbridas MHEV.

Itens de Série que Fazem a Diferença

Dentre os recursos de série do Fastback Turbo 200 2026, podemos destacar:

Controle de tração e quatro airbags (frontais e laterais) ajudam muito na segurança.

(frontais e laterais) ajudam muito na segurança. Ar-condicionado digital automático é super prático, especialmente nos dias mais quentes.

é super prático, especialmente nos dias mais quentes. A central multimídia tem uma tela de 8,4 polegadas e já inclui Apple CarPlay e Android Auto sem fio — genial para quem gosta de estar conectado, né?

e já inclui e sem fio — genial para quem gosta de estar conectado, né? Além disso, comandos de voz, Bluetooth e conexões USB (uma tipo A e outra tipo C) facilitam a vida.

No exterior, os faróis são totais em LED, um charme à parte, e a segurança é garantida com freios ABS, assistente para arrancadas em subidas e a fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis. E para quem sempre pega um trânsito, a partida a frio sem tanquinho é um alívio.

Ficha Técnica Rápida

A ficha técnica do modelo é bem interessante:

Motor: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Câmbio: CVT

CVT Potência máxima: 130 cv (etanol)

130 cv (etanol) Torque: 20,4 kgfm

20,4 kgfm Velocidade máxima: 196 km/h

196 km/h Aceleração de 0 a 100 km/h: 9,4 segundos

E o porta-malas? São 600 litros de espaço, ideal para quem ama viajar. Enfim, o Fastback Turbo 200 2026 é uma ótima opção para quem quer um SUV prático e cheio de estilo, sem gastar muito.