Onix ganha SUV que pode usar tecnologia elétrica da Chevrolet

Ontem, a Chevrolet comemorou os 25 anos da sua fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde produzem o famoso Onix e Onix Plus. Mas a grande novidade do dia foi a revelação do terceiro modelo a sair dessa planta: um novo SUV inspirado na família Onix. Isso mesmo! O SUV vai encarar a concorrência acirrada do segmento de SUVs de entrada, que hoje conta com rivais como o Fiat Pulse, Renault Kardian, VW Tera e Citroën Basalt.

O vídeo divulgado pela marca deixou a gente curioso, mas com alguns editores de imagens, já é possível perceber detalhes que a escuridão do vídeo original escondia. Na traseira, o novo SUV deve ter um visual que se destaca do Onix, Onix Plus e até do Tracker, trazendo um toque de sofisticação, quase como se fosse importado.

As lanternas traseiras são um destaque à parte, quase interligadas, com a famosa gravatinha da Chevrolet ali no meio. Os pontos de iluminação em LED têm um design que, sinceramente, faz lembrar os SUVs mais luxuosos da marca, como o Equinox EV. Se você já teve a oportunidade de dar uma olhada em um, vai entender bem essa comparação.

Estilo Frente e Interior

A frente do SUV promete uma mescla interessante de influências. Com um conjunto óptico em três camadas — luz diurna, faróis e luzes de neblina —, ele traz um ar moderno que já notamos em outros modelos como o Tracker e a picape Montana. As luzes diurnas são um detalhe que vai fazer a gente lembrar do Equinox de novo.

Agora, sobre o interior, as informações ainda estão nubladas. Os modelos Onix e Onix Plus, que saem da mesma linha de montagem do novo SUV, já ganharam uma modernização com um painel digital e uma central multimídia maior nas versões mais sofisticadas. É um conjunto que é reminiscente do que encontramos na Spin. As versões de entrada, por outro lado, devem continuar com mostradores analógicos — uma mudança que vai agradar mais os puristas.

O Que Esperar Sob o Capô

Falando em motorização, a gente já espera que o novo SUV utilize a mesma plataforma do Onix e Onix Plus, com o motor 1.0 turbo de três cilindros quase garantido. Ele deve vir acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas. Mas será que será o mesmo motor do Tracker, com injeção direta, ou o modelo mais simples, como o do Onix? Essa é a grande interrogação.

A Chevrolet já ajustou a potência do Tracker que, mesmo tendo diminuído em 0,5 cv, se encaixa em uma faixa de menor imposto. Porém, ainda estamos na expectativa para saber como será a potência do novo SUV. E quem já teve a chance de experimentar um carro do segmento sabe como é importante essa questão da potência para um desempenho bacana.

Futuras Estratégias

Agora, para a versão de entrada, a marca pode optar por um motor tranquilo de 1.0 aspirado com até 82 cv e um câmbio manual de 6 marchas, seguindo a linha de modelos mais acessíveis. Mas também não seria surpresa ver um motor 1.2 turbo — algo que tornaria o SUV mais esportivo, comparável ao que a Fiat faz com o Pulse Abarth.

De toda forma, é pouco provável que a Chevrolet lance algo totalmente novo para este SUV. Estamos ansiosos para ver essas novidades nas ruas e sentir como elas se comportam no dia a dia!