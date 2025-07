Honda apresenta moto elétrica por menos de R$ 26 mil

Em janeiro, a Yamaha trouxe para o Brasil a Neo’s, sua primeira moto elétrica. Mas, cá entre nós, com apenas 3,3 cv de potência e 71 km de autonomia, ela bate ar na velocidade máxima de 45 km/h. O preço? R$ 33.990, sem frete. Esses números deixam a Neo’s um pouco tímida para o que a gente espera de uma moto elétrica. E isso é só a ponta do iceberg, porque o mundo das motos elétricas é vasto e cheio de novidades.

Lá na Europa, a Honda fez barulho com a CUV e:, uma scooter elétrica que dá um show de performance. Com um preço mais amigável — cerca de R$ 26 mil — ela possui uma capacidade bem superior. Por exemplo, ela chega a 8 cv e tem uma autonomia de 72 km. A diferença é clara, especialmente se você compara flagrantemente com a Neo’s.

Capacidades e Diferenciais

A CUV e: conta com duas baterias de 1,3 kWh. Isso quer dizer que ela não só vai mais longe como também tem o dobro de potência em relação à Neo’s. Se você costuma enfrentar trânsito, uma scooter com essa potência faz toda a diferença. E não para por aí: ela tem três modos de condução e até marcha ré para manobras mais tranquilas.

Designada como uma scooter, a CUV e: traz rodas de 12", freio a disco na frente e freio a tambor atrás. A suspensão é moderna, com um curso de 90 mm na frente e 75 mm atrás — perfeita para aquelas ruas esburacadas que a gente conhece bem, não é mesmo?

O Que Tem de Bom

Essa scooter não decepciona nos recursos. Tem chave presencial — sim, adeus a chaves perdidas! — tomadas USB-C para carregar seu celular enquanto anda e iluminação com LED, que deixa tudo mais moderno. O painel digital de 5” ainda conta com uma versão mais top com uma tela de 7” e conectividade via Bluetooth. Imagine, poder acessar um app da Honda enquanto se desloca pela cidade!

Curiosidades da CUV e:

A Honda pode ter lançado recentemente essa scooter, mas a história dela vai muito além. Em 1994, a empresa já tinha apresentado o Clean Urban Vehicle (CUV) no Japão. Agora, 30 anos depois, ele ressurgiu com um enfoque sustentável, enfrentando desafios como o trânsito caótico e as mudanças climáticas que tanto nos afetam.

Em resumo, enquanto a Neo’s começa a trajetória no Brasil com um começo modesto, a Honda mostra que a evolução elétrica está apenas na primeira marcha. Vai ser interessante ver como essa corrida por motos elétricas vai se desenrolar por aqui.