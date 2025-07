Ficha técnica e preço dos itens de série – Fipe Carros

A Fiat Titano Volcano 2026 veio para impressionar e ocupar um bom espaço entre a versão mais básica, a Endurance, e a robusta Ranch. Com um preço que gira em torno de R$ 263.990, essa picape não só traz um visual imponente, mas também um motor que promete performance na estrada e na cidade.

O Motor e a Performance

O grande destaque dessa linha é o novíssimo motor 2.2 turbodiesel, compartilhado com outros modelos da Fiat e Jeep, como a Toro e o Commander. Ele entrega 200 cavalos de potência a 3.500 rpm e um torque de 45,9 kgfm a partir de 1.500 rpm. Vamos ser realistas: quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como é bom ter um motor que responde bem logo de cara. Com essa configuração, a Titano decola de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos — um verdadeiro foguete para quem precisa de agilidade no dia a dia.

Itens de Série que Impressionam

A Fiat Titano Volcano vem com um pacote interessante de equipamentos. Imagine só: uma central multimídia de 10 polegadas que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. É ótimo para quem adora um bom som durante a viagem, né? Além disso, você conta com seis airbags e outras tecnologias que tornam a condução mais segura.

No interior, o conforto é garantido. Tem ar-condicionado, bancos de couro ajustáveis, e não podemos esquecer dos quatro alto-falantes na parte da frente, que fazem a diferença nas trilhas sonoras das nossas aventuras ao volante. E para quem pega a estrada com frequência, a câmera de ré e os sensores de estacionamento são um verdadeiro achado.

Conforto para Todos os Passageiros

Quem leva a família junto sabe que os detalhes no conforto são essenciais. Na Titano, os passageiros de trás não ficam esquecidos. Com saídas de ar para o pessoal lá atrás, fica mais agradável o clima, principalmente em dias quentes. Os cintos de segurança têm ajuste de altura e são retráteis, o que é um bônus em segurança.

E quem disse que picape não pode ter detalhes práticos? Tem espaço extra embaixo dos bancos traseiros e até ganchos retráteis que suportam até 4 kg. Isso é perfeito para quem vai levar algumas bagagens ou até uma rede para um passeio no campo.

Ficha Técnica da Fiat Titano Volcano 2026

Vamos dar uma olhada nos números que fazem a diferença. Aqui estão algumas especificações que você precisa saber:

Item Especificação Motor 2.2 Multijet Câmbio Automática, 8 marchas Tração Integral parcial Potência 200 cv a 3.750 rpm Torque 45,8 kgfm a 2.000 rpm (diesel) Velocidade Máxima 175 km/h Aceleração (0-100 km/h) 12,4 segundos Consumo na Cidade 9,9 km/l (diesel) Consumo na Estrada 10,8 km/l (diesel) Comprimento 5.330 mm Largura 2.221 mm Altura 1.858 mm Entre-eixos 3.180 mm Altura do Solo 235 mm Tanque de Combustível 80 litros Carga Útil 1.020 kg Peso Líquido 2.150 kg

Esses detalhes ajudam a mostrar que a Titano Volcano 2026 é uma opção sólida para quem busca espaço, conforto e, claro, aquela pegada de picape que todos amam. E ao olhar para a picape, fica a certeza de que é uma escolha que não desaponta — seja para o dia a dia ou para aquelas viagens mais longas com a família e amigos. É uma combinação de potência e conforto que merece atenção!