Fiat Argo Trekking 2026 relança câmbio manual e aumenta preço

A linha 2026 do Fiat Argo trouxe algumas novidades interessantes que não podem passar batido. Lançado no final de março, o hatchback ganhou um novo conjunto de faróis de LED, especialmente nas versões mais equipadas. No entanto, muitos fãs sentiram falta de uma característica que fazia sucesso: a opção de câmbio manual com o motor 1.3 Firefly, que deixou de estar disponível.

Mas, apenas quatro meses depois, a Fiat decidiu ressuscitar essa configuração aventureira Trekking com câmbio manual. Ela aparece de forma discreta no configurador oficial e custa R$ 99.990. Essa versão interessante fica logo acima da Drive e começa a se aproximar de alguns SUVs de entrada, como o Pulse 1.3 Drive MT, que custa R$ 98.990. E se você estiver pensando em um modelo bem equipado, saiba que o Argo Trekking pode chegar até a R$ 105.070.

O Retorno do Câmbio Manual

Curiosamente, esse é o segundo modelo a voltar ao mercado com câmbio manual desde que as regras do IPI mudaram em julho. O Polo TSI, que havia saído de linha, também está de volta com a opção de três pedais. Para quem sente a experiência de dirigir com câmbio manual, isso é um verdadeiro prato cheio.

Equipamentos de Série

Os equipamentos de série do Argo Trekking são bem completos. A central multimídia UCONNECT de 7 polegadas vem com câmera de ré, Android Auto e Apple CarPlay, com espelhamento sem fio, algo que muita gente aprecia ao rodar por aí. Além disso, ele conta com rodas de liga-leve de aro 15”, pneus mistos, rack de teto, retrovisores elétricos com função tilt-down e sensor de estacionamento traseiro. A motorização permanece a mesma: o confiável 1.3 Firefly aspirado, que oferece até 107 cv e 13,6 kgfm de torque, associado a um câmbio manual de cinco marchas.

Pacotes de Acessórios e Cores

Se você quer dar um up na experiência de dirigir, pode optar pelo pacote Top, que custa R$ 3.090 e inclui chave presencial, bancos em couro, ar-condicionado digital e volante de couro ecológico. Na hora de escolher a cor, o Argo Trekking pode ser encontrado em cinco opções: Preto Vulcano (sem custo), Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa (R$ 990 cada), além das metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone, que custam R$ 1.990. Para os modelos em cores diferentes do preto, ainda existe a opção de teto bicolor.

É uma combinação que promete agradar tanto os amantes de aventuras quanto aqueles que usam o carro no dia a dia. Afinal, quem não gosta de um carro que une estilo e funcionalidade nas ruas e estradas?