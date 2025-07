BYD lança SUV híbrido Sealion 6 DM-i em Singapura

A BYD acaba de levar um novo modelo para Singapura: o Sealion 6 DM-i, o primeiro SUV híbrido da marca no país. Na China, ele é conhecido como Song Plus DM-i e seu preço por lá começa em S$212.888 (aproximadamente R$ 166 mil), incluindo o COE, uma taxa obrigatória para veículos na cidade-estado.

Esse lançamento mostra como a BYD está se esforçando para oferecer mais opções aos consumidores. Eles já têm no mercado modelos elétricos como o Dolphin, Seal, Sealion 7, Atto 3 (chamado de Yuan Plus na China), além dos monovolumes M6 e D9 MPV da linha Denza. É uma linha bem robusta, não é?

O que é interessante é que, em 2024, a BYD se tornou a marca mais vendida em Singapura, com nada menos que 6.191 unidades. Isso mostra que a estratégia da marca lá está dando muito certo, com um público que busca alternativas sustentáveis. Se você já ficou preso no trânsito em grandes cidades, sabe como ter um veículo com tecnologia híbrida pode ajudar — principalmente na economia de combustível.

E a BYD não para por aí. No cenário global, as vendas de veículos de nova energia também estão bombando. Só em junho, foram 382.585 unidades vendidas, um crescimento de 12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Eles ainda continuam com inovações, como a nova estação de troca de baterias para táxis na Tailândia, um passo interessante para facilitar a vida dos motoristas por lá.

As vendas internacionais também estão com um desempenho impressionante: em junho, a marca exportou 90.049 unidades, marcando o sétimo recorde mensal consecutivo e um aumento de mais de 233% em relação ao ano passado. Já pensou na sensação de dirigir um modelo assim por aqui? A única notícia ruim é que a produção em massa de veículos elétricos na Hungria foi adiada para 2026. Mas, mesmo assim, a história da BYD é de crescimento e evolução constante.