BYD adia produção em massa de veículos elétricos na Hungria

A BYD decidiu acelerar a produção de carros elétricos na Turquia, mudando o cronograma das suas fábricas na Europa. Essa decisão vem em resposta à redução de custos que a empresa encontrou por lá, especialmente em relação à mão de obra e à energia.

A nova planta turca, que foi oficialmente anunciada em julho de 2024, contará com um investimento de cerca de US$ 1 bilhão e terá a capacidade de produzir até 150 mil veículos por ano. Segundo informações, a produção pode superar essa meta já no primeiro ano, com planos de expansão até 2028. Quase parece uma competição para ver quem vai dar mais trabalho no trânsito, não é mesmo?

Os modelos que devem sair dessa nova linha incluem o SUV elétrico Seal U, o Sealion 5 (que pode ser elétrico ou híbrido), além dos híbridos Seal U DM-i e Seal 06 DM-i. E para garantir que a inovação não pare, a fábrica ainda abrigará um centro de pesquisa e desenvolvimento.

Enquanto isso, a situação na Hungria não é tão promissora. Em dezembro de 2023, a BYD anunciou sua primeira fábrica na Europa, localizada em Szeged, com expectativas de iniciar as operações em 2026 e um investimento de 4 bilhões de euros. No entanto, a produção deverá começar abaixo da capacidade total e só deve aumentar aos poucos. Em 2026, a fábrica deve produzir apenas algumas dezenas de milhares de veículos, um número bem abaixo da capacidade inicial de 150 mil.

Inicialmente, a empresa firmou um pré-acordo para aquisição de terras em janeiro de 2024 e tinha planos de instalar a linha de produção até setembro. Mas o cronograma atrasou, já que os equipamentos ainda estão a caminho da China. Modelos como Atto 2, Atto 3, e o compacto Seagull estavam na lista, mas, a prioridade agora é a produção eficiente na Turquia.

Essa inversão de planos representa um baque para a União Europeia, que tinha como objetivo atrair fábricas chinesas, especialmente com tarifas impostas para dificultar a concorrência. Atualmente, a UE aplica uma tarifa extra de 17% nos carros da BYD que vêm da China, além da tarifa padrão de 10%. Produzindo na Turquia, a BYD consegue escapar dessas taxas e se posicionar melhor no mercado europeu.

Esse movimento da BYD não é só uma mudança de localização. Enquanto isso, a Stellantis está enfrentando perdas, revelando as oscilações de um setor em constante transformação. Para os apaixonados por carros, não deixem de ficar de olho no lançamento do BYD Sealion 06, que já está em contagem regressiva na China.