Presença de Anita chega ao GloboPlay

O serviço de streaming Globoplay estreia, nesta segunda-feira, 21 de julho, a minissérie “Presença de Anita”. Baseada no livro de Mário Donato e com roteiro de Manoel Carlos, a produção original de 2001 traz no elenco nomes como Mel Lisboa, José Mayer e Helena Ranaldi.

A trama acompanha Lúcia Helena, interpretada por Ranaldi, e Fernando, vivido por Mayer, que enfrentam problemas no casamento e decidem se mudar com os filhos para uma cidade no interior de São Paulo durante as festas de fim de ano. No entanto, a chegada de Anita, interpretada por Lisboa, uma jovem sedutora e enigmática, transforma a vida dos moradores de Florença. A presença de Anita influencia especialmente Zezinho, um rapaz tímido, e também desperta em Fernando a inspiração necessária para seu próximo romance. Enquanto isso, Lúcia luta para salvar seu casamento.

Na próxima semana, a partir do dia 28, o catálogo contará com a inclusão da novela “Fera Ferida”. Com roteiros de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, essa produção de 1993 se passa em Tubiacanga, um universo de ficção inspirado na obra de Lima Barreto. A história gira em torno de Feliciano Júnior, interpretado por Edson Celulari, que, ao retornar à sua cidade sob uma nova identidade, busca confrontar aqueles que destruíram sua família. Durante essa trajetória, ele reencontra Linda Inês, interpretada por Giulia Gam, a filha de seu maior adversário.

Além dessas novidades, o Globoplay também adiciona outros dois clássicos da dramaturgia brasileira ao seu acervo.

Um deles é “Torre de Babel”, de 1998, agora acessível no projeto Originalidade. Escrita por Silvio de Abreu, em parceria com Bosco Brasil e Alcides Nogueira, essa novela policial se passa em São Paulo e apresenta um elenco renomado, incluindo Tony Ramos, Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Outra obra é “Sinal de Alerta”, lançada em 1978, que faz parte do projeto Fragmentos e explora temas relacionados ao meio ambiente. Criada por Dias Gomes e Walter George Durst, a trama segue Tião Borges, dono de uma fábrica de fertilizantes, e sua ex-esposa Talita, que inicia uma campanha em defesa da natureza. O elenco inclui nomes como Paulo Gracindo, Yoná Magalhães e Ruth de Souza.

Com essas estreias e reedições, o Globoplay expande seu catálogo e oferece uma variedade de histórias que marcam a televisão brasileira.