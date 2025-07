Hatch mais barato do Brasil ganha novidade inspirada na Strada

Em um mercado automotivo altamente concorrente, o Fiat Mobi 2026 surge com atualizações que reafirmam sua posição como um dos hatches subcompactos mais acessíveis e práticos do Brasil. Este modelo tem atraído motoristas urbanos devido ao seu novo painel inspirado na picape Strada, um design modernizado e preços competitivos. O Mobi se destaca pela combinação de economia e funcionalidade, especialmente em comparação com rivais como o Renault Kwid.

Principais versões do Fiat Mobi 2026

O Fiat Mobi 2026 está disponível em duas versões: Like e Trekking. Ambas utilizam o motor 1.0 Firefly de três cilindros, que oferece até 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina, além de 10,7 kgfm de torque. O modelo vem com um câmbio manual de cinco marchas, priorizando simplicidade e eficiência. A versão Like é voltada para quem busca praticidade no dia a dia, enquanto a Trekking adiciona um toque aventureiro com detalhes visuais e equipamentos exclusivos.

Os preços também são um atrativo. A versão Like tem valor de R$ 79.060, enquanto a Trekking custa R$ 80.990, mantendo o Mobi entre os carros mais baratos do Brasil em 2025. Isso é especialmente pertinente, uma vez que poucos subcompactos populares continuam sendo produzidos.

Mudanças no design e nos equipamentos

Embora as mudanças no design sejam sutis, o Fiat Mobi 2026 apresenta novidades que modernizam seu visual. A versão Like agora conta com novas calotas, enquanto a Trekking vem equipada com rodas de liga leve de 14 polegadas com acabamento escurecido. Ambas as versões possuem retrovisores e maçanetas com acabamento em preto brilhante, e a Trekking traz um teto preto, conferindo um estilo esportivo.

No interior, a grande novidade é o painel redesenhado, que melhora a ergonomia ao oferecer mais porta-objetos e um volante multifuncional. O acabamento permanece simples, com predominância do preto.

Os principais equipamentos de cada versão são os seguintes:

Versão Like : painel e volante renovados, ar-condicionado manual, direção elétrica, banco traseiro rebatível, computador de bordo e vidros dianteiros elétricos. Opcional : Pack Essencial, que inclui faróis de neblina, comandos internos para abertura do tanque e porta-malas, ajuste de altura dos cintos e revestimento ampliado do porta-malas.

Versão Trekking : inclui tudo da versão Like, além de central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, barras longitudinais no teto, chave canivete e kit visual Trekking. Opcional : Pack Top, que oferece sensor de estacionamento traseiro, retrovisores elétricos e rodas de liga leve na cor Preto Ghana.

Essas atualizações tornam o Mobi mais funcional e adaptado às necessidades do uso urbano.

A popularidade do Fiat Mobi

Desde seu lançamento em 2016, o Fiat Mobi tem conquistado motoristas pela sua simplicidade e econômicos. Embora tenha recebido poucas mudanças estruturais ao longo dos anos, o modelo continua relevante em 2025. Seu tamanho compacto, com 3,57 m de comprimento, facilita manobras e estacionamento, uma vantagem em grandes cidades. O motor 1.0 Firefly é eficiente, com consumo médio de 14 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada, utilizando gasolina.

Outro ponto positivo é o baixo custo de manutenção, que, combinado com uma estrutura justa de equipamentos mesmo na versão de entrada, torna o Mobi uma escolha atrativa para solteiros, casais ou pequenas famílias que valorizam eficiência. A possibilidade de personalização, com pacotes opcionais, também permite que os motoristas adaptem o carro às suas necessidades.

Destaques do Fiat Mobi 2026 no mercado

O Fiat Mobi 2026 mantém sua essência como um veículo urbano acessível, agora com um toque de modernidade. As atualizações, como o novo painel e os equipamentos aprimorados, aumentam sua competitividade. Apesar do leve aumento de preço em relação aos anos anteriores, a isenção de IPI por meio do programa Carro Sustentável ajuda a manter a atratividade dos valores. Assim, para aqueles que buscam um carro econômico, prático e com um design renovado, o Mobi continua sendo uma escolha sólida no segmento de subcompactos.