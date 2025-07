Alimentos acessíveis ganham espaço nos mercados e surpreendem consumidores

Alimentos Econômicos para Compras em Julho de 2025

Se você quer economizar nas compras do supermercado e ainda manter uma alimentação saudável e saborosa, julho de 2025 é um ótimo mês para isso. Alguns alimentos estão com preços acessíveis e oferecem bom custo-benefício. Com a previsão de inflação entre 6% e 7% para este ano, escolher produtos que rendem mais por quilo pode ajudar a aligerar o peso no bolso. Aqui estão cinco alimentos que se destacam em julho, além de dicas para aproveitar ao máximo cada um deles.

O que Considerar para Economizar nas Compras

Os preços dos alimentos são influenciados por vários fatores, como a sazonalidade e as condições do mercado. Em julho, a boa colheita de soja e milho está ajudando a estabilizar os preços de vários itens, criando oportunidades para economizar. Alimentos não perecíveis, como arroz e feijão, e produtos da safrinha, como batata, estão em alta este mês.

1. Batata: Preço Acessível e Diversidade de Uso

A batata é um dos alimentos mais em conta neste mês, com preços variando entre R$ 3 e R$ 4 por quilo. Esse custo reduzido se deve à boa colheita, principalmente em estados como Minas Gerais e Paraná. A batata é muito versátil e pode ser utilizada em purês, assados ou frituras, tornando-se uma excelente base para diversas refeições.

Dica: Prefira comprar batatas inteiras, que são mais baratas que as pré-cortadas, e guarde em local seco e escuro para evitar brotos.

2. Arroz: Essencial na Mesa Brasileira

O arroz continua sendo um dos alimentos com melhor custo-benefício, com preços entre R$ 5 e R$ 6 por quilo. A grande oferta deste grão, resultado de uma safra recorde, garante sua permanência como um dos principais alimentos da dieta brasileira. Por sua longa durabilidade, é uma escolha inteligente para quem compra em maior quantidade.

Solução: Opte por marcas próprias dos supermercados, que podem ser até 20% mais baratas que as marcas conhecidas.

3. Feijão: Uma Fonte Barata de Proteína

O feijão, especialmente a variedade carioquinha, está mais acessível, custando entre R$ 6 e R$ 8 por quilo. O preço caiu devido à normalização da oferta após a terceira safra. Rico em fibras e proteínas, ele é uma opção nutritiva que complementa as refeições de maneira econômica.

Dica: Compre em embalagens maiores em atacados e divida com amigos ou familiares, o que pode reduzir ainda mais os custos.

4. Cebola: Sabor a Preço Baixo

A cebola também se destaca em julho, custando entre R$ 3 e R$ 5 por quilo. A alta oferta no Centro-Sul do Brasil contribui para esse preço baixo. Além disso, a cebola é um ingrediente versátil, que agrega sabor a diversos pratos e apresenta boa durabilidade.

Dica: Escolha cebolas firmes e evite as pré-cortadas, que têm preços significativamente mais altos. Armazená-las em um local ventilado ajuda a prolongar sua validade.

5. Macarrão: Praticidade e Economia

O macarrão é um excelente opção com preços entre R$ 4 a R$ 6 por quilo, variando conforme a marca. A estabilização dos preços de grãos, especialmente do trigo, e a alta oferta no mercado permitem que o macarrão continue a ser uma escolha econômica e prática para refeições rápidas.

Dica: Prefira as versões genéricas ou as marcas dos supermercados, que podem custar até 40% menos que as opções premium.

Outras Dicas para Economizar

Além dos cinco alimentos mencionados, fique de olho em opções como banana e milho, que também podem ter bom custo por quilo em julho. A banana, por exemplo, costuma custar cerca de R$ 4 por quilo em feiras, e o milho está em alta devido à safra.

Para garantir o melhor custo por quilo, siga algumas estratégias simples:

Compre na safra : Itens como batata e cebola estão mais em conta na época de colheita.

: Itens como batata e cebola estão mais em conta na época de colheita. Compare preços : Verifique sempre o preço por quilo nas etiquetas ou aplicativos.

: Verifique sempre o preço por quilo nas etiquetas ou aplicativos. Opte pelo atacado : Para arroz e feijão, as lojas de atacado oferecem descontos em compras maiores.

: Para arroz e feijão, as lojas de atacado oferecem descontos em compras maiores. Evite produtos processados: Alimentos prontos geralmente custam muito mais do que versões in natura.

Escolher alimentos como batata, arroz, feijão, cebola e macarrão pode ser uma maneira eficaz de reduzir os gastos com supermercado. Com um planejamento consciente e atenção aos períodos de safra, é possível garantir refeições nutritivas e ainda economizar. Comece agora mesmo a revisar sua lista de compras e priorize esses itens para manter seu orçamento sob controle!