Volkswagen reduz preço do Tera 1.0 TSI MT em R$ 15.488 para PcD

O Volkswagen Tera 1.0 TSI com câmbio manual é a porta de entrada para quem busca um SUV compacto com motor turbo. Ele é construído sobre a mesma base dos nossos conhecidos Polo e Nivus (a famosa plataforma MQB A0). Com 4,15 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,56 metros, o Tera é bem equilibrado e conta com um porta-malas que suporta 350 litros. E o melhor: pesa apenas pouco mais de uma tonelada, o que ajuda na eficiência durante as suas viagens!

Um dos pontos que mais chamam atenção no Tera é a segurança. O modelo conseguiu a nota máxima de cinco estrelas nos testes do Latin NCAP, uma referência importante que avalia a proteção nos carros vendidos na América Latina e no Caribe. Segurança nunca é demais, especialmente para quem roda muito no dia a dia ou faz viagens longas.

Promoção Especial para PcD

Recentemente, durante a campanha de vendas diretas da Volkswagen, o preço normal do Tera 1.0 TSI caiu de R$ 116.990 para R$ 101.502 para pessoas com deficiência que têm direito à isenção de impostos. Um desconto de R$ 15.488 é uma oferta e tanto! Essa isenção inclui o IPI e também uma parte do ICMS, válida até o fim de julho. As concessionárias da Volkswagen estão por aí para ajudar e explicar tudo sobre quais doenças garantem o benefício e quais documentos são necessários.

Destaque no Mercado

Mesmo sendo um lançamento recente, o Tera já está fazendo barulho no mercado. Apenas no início de julho, foram 1.686 unidades vendidas. E se você pensa que isso é pouco, lembre-se de que em menos de uma hora após o lançamento, o SUV já tinha 12 mil reservas! Para se ter uma ideia de como ele começou forte, no fechamento de junho, já era o 14º em emplacamentos, com 2.555 unidades no total.

Tecnologia e Conforto

Quando se trata de tecnologia, o Tera não deixa a desejar. Ele vem equipado com um painel digital de 8 polegadas e um rack de teto longitudinal que pode ser muito útil para quem gosta de levar mais carga. Há também a frenagem autônoma de emergência, que reconhece pedestres, essencial em ruas movimentadas.

O sistema multimídia “VW Play” tem uma tela de 10,1 polegadas e espelhamento via APP-Connect, que facilita o uso do celular enquanto dirige. Para quem roda com a família, os 6 airbags (frontais, laterais e de cortina) e o sistema de fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis são um grande alívio.

Recursos que Facilitem o Dia a Dia

E não para por aí! O Tera também possui retrovisores externos com ajuste elétrico e a função “Tilt down”, bem útil nas manobras de ré, além de faróis e lanternas de LED com luz diurna. Tem ainda o controle de estabilidade e o detector de fadiga, garantindo uma condução mais segura e tranquila.

Outros itens interessantes incluem a iluminação do porta-malas, indicado de pressão dos pneus e vidros elétricos nas quatro portas com função “um toque”. Para quem gosta de música, os 4 alto-falantes fazem sua viagem muito mais divertida.

Com tudo isso, fica fácil entender por que o Volkswagen Tera está se destacando e conquistando os apaixonados por carros!