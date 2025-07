Mercedes prorroga produção do Classe A até 2028 por demanda

A Mercedes-Benz decidiu dar uma sobrevida ao Classe A, prorrogando sua produção até 2028. Isso mesmo! Ao invés de parar em 2026, a marca optou por seguir em frente, principalmente devido à boa aceitação do sedã na Europa. Jorg Burzer, que cuida da produção da marca, destacou que a demanda ainda é bastante forte por lá.

Mas, fica um aviso: esta será a última geração do Classe A. A ideia da Mercedes é enxugar sua linha de compactos, reduzindo de sete para apenas quatro modelos. Para quem valoriza um carro com design bonito, uma boa opção pode ser a nova geração do Mazda CX-5, que também traz um visual bastante refinado.

Novas Fábricas e Mudanças

A partir de 2026, a produção do Classe A migrará da Alemanha, da fábrica de Rastatt, para Kecskemét, na Hungria. Essa mudança não é só para dar uma força ao modelo, mas também para liberar espaço na planta da Alemanha, que vai receber novos modelos baseados na plataforma modular MMA. Para quem já enfrentou o trânsito na Alemanha, sabe como espaço significa eficiência na produção.

Essa reorganização é um passo importante para a Mercedes, que está mirando em modelos mais tecnológicos e que tragam mais retorno financeiro. Produzir os lote a preços menores em locais como a Hungria também é uma estratégia esperta da marca.

Desempenho nas Vendas

Apesar de ter enfrentado uma queda de 15% nas vendas entre janeiro e maio de 2025 — somando 27.772 unidades —, o Classe A ainda mantém um volume que impressiona. Comparando com a minivan B-Class, que vendeu apenas 5.997 unidades e está na reta final, o Classe A ainda é uma potência.

Na nova geração de compactos, o CLA será o carro-chefe. Ele já está se destacando e teve a produção aumentada com um terceiro turno. Usando a plataforma MMA, o CLA terá versões a combustão e uma Shooting Brake, algo que muitos motoristas adoram.

Futuro dos SUVs e do Classe A

Além do CLA, a Mercedes também vai renovar os SUVs GLA e GLB, e ainda tem planos de lançar um novo Classe G compacto. Esse último, no entanto, não vai usar a plataforma MMA, mantendo assim suas características voltadas para o off-road. Para quem curte um passeio em estrada de terra, essa decisão faz total sentido!

O atual Classe A (W177), que chegou ao mercado em 2018 e foi reestilizado em 2022, vai completar uma década em 2028. E pode apostar, a Mercedes pode dar uma repaginada nele para continuar competitivo no mercado, especialmente contra gigantes como BMW Série 1 e Audi A3. Afinal, mesmo não estando na briga pelo mercado norte-americano, essa disputa em outros mercados continua acirrada.