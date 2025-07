Mazda do “Desafio em Tóquio” é leiloado por R$ 7 milhões

Fãs de "Velozes e Furiosos", preparem-se para uma dose de nostalgia. O icônico Mazda RX-7 FD, famoso pelo seu visual e pela performance explosiva, acaba de ser vendido em um leilão na Inglaterra por cerca de R$ 7 milhões! Esse valor impressionante é resultado da combinação de sua fama e da raridade do modelo.

Lembram-se daquele lindo RX-7 laranja, que fazia o coração de qualquer entusiasta acelerar? Ele foi pilotado pelo personagem Han, vivido por Sung Kang, em momentos marcantes, incluindo a abertura do filme, onde participa de uma “ dança de acasalamento” com garotas que estavam em um Nissan Skyline GT-R. Quem não ficaria impressionado ao ver essas máquinas lado a lado?

A Universal Studios decidiu dar um upgrade no RX-7 antes das filmagens, contratando a famosa preparadora japonesa VeilSide. O que eles fizeram foi nada menos que uma obra de arte sobre rodas. Instalaram um kit widebody chamado Fortune, que deixou o carro mais largo e super estiloso. As rodas? Olha só: 19 polegadas de puro charme, calçadas com pneus Pirelli P Zero Nero!

O mais interessante é que, diferente de muitos carros de cinema que acabam com arranhões e marcas de batalha, esse RX-7 foi tratado como uma joia. Usado em cenas mais tranquilas e por dublês, este carro é um dos poucos sobreviventes dos quase 250 modelos utilizados nas filmagens. Enquanto 25 carros foram cortados e mais de 80 destruídos, esse aqui ficou intacto e com muita história para contar.

Falando em histórias, o diretor Justin Lin até conta que as filmagens em Tóquio foram um desafio. Sem permissão para filmar nas ruas, a equipe decidiu ir mesmo assim. Para contornar os policiais educados, havia um "bode expiatório" que, ao ser abordado, assumia ser o diretor. Imaginem a cena! Outras sequências de ação foram feitas na Califórnia.

O Estilo do RX-7

O visual do carro é um show à parte. Com uma pintura laranja perolizada e detalhes em preto, ele ainda possui as marcas originais da produção, como o adesivo “#71 HAN”. É um detalhe que faz a diferença, certo? Essas pequenas coisas mostram como o carro foi preservado e o quanto ele é especial.

Antes de ir para leilão, o RX-7 passou por uma restauração completa. Com embreagem nova, freios eficientes e suspensão coil-over, ele está ainda mais pronto para rodar. O motor Wankel, conhecido por todo entusiasta, foi revisado e mantém uma potência próxima da original de 280 cv. E sim, ele pesa pouco mais de 1.050 kg — leveza é tudo quando se fala em performance!

Os bancos foram substituídos por versões mais esportivas da VeilSide, o que dá ainda mais um toque de racing ao interior. Com um acabamento que combina tudo: fibra de carbono, veludo e alguns toques em cromado, é de deixar qualquer um sonhando em dar uma volta. Ah, e quem ama um som potente vai se surpreender: o sistema de som Alpine com amplificadores e alto-falantes está lá para garantir a trilha sonora perfeita da condução.

Um Tesouro Preservado

Depois de sua carreira cinematográfica, o RX-7 encontrou um novo lar no Reino Unido, onde foi cuidadosamente mantido por um único proprietário. Com toda a documentação que comprova sua autenticidade, é um verdadeiro tesouro escondido! Até agora, ele rodou apenas em condições secas e foi raramente exibido — pura conservação.

O RX-7 FD é um clássico que fez história no universo JDM. Com seu motor rotativo 13B-REW, originalmente entregava 255 cv e lida muito bem com torque. A entrega dessa potência numa transmissão manual de cinco marchas e tração traseira ajudou a transformá-lo em um favorito entre os amantes de drift.

Esse modelo não é só um carro de corrida. Ele representa uma cultura, um estilo de vida nas ruas do Japão, onde técnica e carisma são tão valorizados quanto a potência. E com certeza, a presença do RX-7 em "Tóquio Drift" elevou essa cultura a outro nível, atraindo novos admiradores.

Então, se você é um apaixonado por carros como eu, sem dúvida essa história do RX-7 é uma das muitas que nos fazem sonhar em estar ao volante de uma máquina assim!