Jeep Commander 2026 é revelado sem camuflagem antes do lançamento

O novo Jeep Commander 2026 está quase saindo do forno e, se você está tão animado quanto eu, vai adorar as novidades. Recentemente, um flagra no Instagram, feito pelo @placaverde, mostrou o SUV sem o visual de camuflagem. As imagens foram capturadas na Argentina, mas o modelo tinha placas brasileiras. Isso já dá um gostinho de que o lançamento está mais perto do que parece.

Design Atualizado

Dando uma olhada nas fotos, dá pra perceber que as mudanças externas no novo Commander não são muito drásticas. O frontão ganhou algumas reformulações no para-choque, com novas entradas de ar na parte de baixo e uma repaginada nos faróis de neblina. A grade também está com um acabamento preto brilhante, que combina muito bem com o estilo do carro. Na traseira, o novo para-choque e o redesenho das lanternas são as principais alterações. E, apesar de tudo, o visual continua fiel ao que já conhecemos, sem se confundir com o Jeep Meridian, que é sua versão para o mercado indiano.

Tecnologia e Motorização

Agora, falando do que tem dentro do carro, ainda não temos imagens, mas é de se esperar que o Commander 2026 siga a tendência do Renegade e traga mais tecnologia a bordo, além de novas opções de rodas e cores. O motor 2.2 Multijet II, que já faz parte da linha com o Toro e Rampage, deve continuar na lista. Mas a grande expectativa fica em torno da possível introdução de um sistema híbrido leve de 48V junto com o motor 1.3 turbo.

Recentemente, a Stellantis anunciou um investimento pesado de R$ 13 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030, que inclui novidades como a tecnologia “Bio-Hybrid”. Isso deve ser uma ótima notícia para quem procura um carro mais sustentável.

O Futuro do Diesel

Com as novas regras de IPI que pesam sobre veículos 100% a combustão movidos a diesel, é difícil imaginar um futuro para essas configurações sem a eletrificação. A novidade elétrica deve fazer parte da plataforma Small Wide, usada atualmente. Essa mudança pode ser um divisor de águas para o mercado, tornando o Commander ainda mais atrativo.

Preços em Alta

Hoje, se você está de olho em um Commander 2025, aqui estão os preços das versões disponíveis:

Commander Longitude T270 AT6 5L : R$ 231.490

: R$ 231.490 Commander Limited T270 AT6 : R$ 257.990

: R$ 257.990 Commander Overland T270 AT6 : R$ 280.990

: R$ 280.990 Commander Overland Diesel 4×4 AT9 : R$ 314.490

: R$ 314.490 Commander Overland Hurricane 4×4 AT9 : R$ 323.990

: R$ 323.990 Commander Blackhawk Hurricane 4×4 AT9: R$ 340.990

Então, se você vive em estrada e valoriza um bom SUV, as atualizações do Commander podem ser exatamente o que você estava esperando. Quem não gosta de uma combinação de estilo, tecnologia e um motor potente sob o capô?

Com as novidades a caminho, pode ser uma boa hora para ficar de olho nas mudanças e, claro, se preparar para uma boa aventura ao volante!