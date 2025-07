Chevrolet divulga primeiras imagens do novo SUV Onix

Recentemente, a General Motors confirmou um novo modelo que vai sair da fábrica da Chevrolet em Gravataí, Rio Grande do Sul. A expectativa é que seja uma versão mais aventureira do Onix, que, como você já sabe, é um sucesso de vendas junto com o sedã Onix Plus. O novo carro mira em um mercado que só cresce, o dos SUVs compactos, que conquistou muitos motoristas por aqui.

Esse SUV será uma opção menor e mais acessível que o Chevrolet Tracker, que passou por um facelift para a linha de 2026. Parece que a Chevrolet está seguindo os passos de concorrentes como a Volkswagen com o Tera, a Renault com o Kardian, e a Fiat com o Pulse. E, com as primeiras imagens oficiais sendo reveladas durante as comemorações de 25 anos de operação da fábrica, a expectativa só aumenta!

Design e Estilo

As primeiras imagens mostram um design bem moderno, com uma frente que destaca o esquema de iluminação LED. Olhando de frente, dá para notar os faróis divididos em três partes: luz diurna, faróis principais e luzes de neblina. Essa mesma configuração está presente no Tracker e na Montana. Já na parte de trás, as lanternas também são de LED e se conectam quase que em uma linha única, apenas interrompida pelo emblema da Chevrolet. A lateral tem um perfil que lembra um hatch, mas com um visual mais musculoso.

Embora o modelo não seja completamente novo, muitas partes do Onix estarão presentes, mantendo a base familiar de quem já dirige o hatch. O design seguirá a nova estética da GM, vista em modelos como o Blazer EV e o Equinox, com uma grade frontal mais robusta e faróis que parecem mais imponentes.

Detalhes Importantes

A traseira do novo SUV tem uma camuflagem que indica que será um design exclusivo. Os racks de teto, que não existem no Onix atual, darão aquele toque aventureiro que muitos motoristas adoram. Além disso, o modelo deve ter uma altura maior em relação ao solo e rodas com diâmetro maior.

Por dentro, a expectativa é de um painel digital integrado à central de multimídia, similar ao que encontramos na S10, na Trailblazer, e até na nova Spin. Isso deve fazer com que a experiência de dirigir seja bem mais prática e interessante. E quem não gosta de um carro que, além de bonito, ainda entrega tecnologia?

Segurança e Potência

Diferente do Onix, que não conta com muitos recursos de segurança avançados, o novo SUV deve incluir itens como alerta de colisão e frenagem automática nas versões mais completas. Isso mostra que a Chevrolet está mesmo preocupada em oferecer um carro seguro, especialmente quando o trânsito exige mais atenção.

As dimensões devem ficar entre o Onix e o Tracker, com um motor 1.0 turbo que promete ser bem eficiente, entregando até 121 cv em algumas versões. Esse motor já é conhecido entre os entusiastas que pilotam o Tracker e a promessa é manter a performance com eficiência.

É impressionante ver como a Chevrolet está se adaptando às demandas do mercado. Os novos modelos tendem a agradar desde os motoristas urbanos que enfrentam o trânsito até os aventureiros que gostam de pegar a estrada nos finais de semana. E, enquanto as novidades não chegam às concessionárias, já dá para sentir a ansiedade no ar entre os amantes de automóveis!