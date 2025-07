As 20 motos mais vendidas no Brasil no primeiro semestre de 2025

O mercado de motocicletas no Brasil está acelerando forte em 2025! Nos primeiros seis meses do ano, as vendas atingiram a impressionante marca de 1.029.723 unidades. Isso é um crescimento de 10,33% se compararmos com o mesmo período do ano passado, quando 932.932 motos deixaram as concessionárias.

Em junho, o Brasil viu 179.318 motocicletas emplacadas, um número e tanto. Claro, houve uma pequena queda de 7,24% em relação a maio, mas, se olharmos para junho de 2024, essa quantidade já representa um avanço de 8,14%. Então, tá claro que a paixão por motos continua firme e forte por aqui.

A Liderança da Honda

A Honda continua reinando absoluta nesse mercado. Em junho, a gigante japonesa emplacou 121.078 motos, o que representa 67,51% das vendas do mês. Nos seis primeiros meses, isso sobe para 67,67%, com um total de 696.528 veículos. É inegável que a marca conquistou o coração dos brasileiros.

Na segunda posição está a Yamaha, que vendeu 24.101 motos em junho e 145.412 no semestre, ocupando 13,44% do mercado. A Shineray vem na sequência, em terceiro, com 10.110 emplacamentos em junho e 58.946 no acumulado. E não podemos esquecer da Mottu, que se destacou com 9.418 unidades em junho, provando que as motos para entrega estão ganhando espaço.

Modelos que BOMBARAM!

Quando falamos dos modelos mais vendidos, a estrela do semestre foi a Honda CG 160, com 224.750 unidades. Na cola, temos a Honda Biz com 131.151, a Honda Pop 110i com 113.863, e a NXR 160 Bros com 91.943. E olha que a Mottu Sport 110i também apareceu na lista, com 43.858 unidades. É uma prova de que motos para trabalho estão em alta, não é mesmo?

As 20 Motos Mais Vendidas no 1º Semestre de 2025

Posição Modelo Emplacamentos 1º Honda CG 160 224.750 2º Honda Biz 131.151 3º Honda Pop 110i 113.863 4º Honda NXR160 Bros 91.943 5º Mottu Sport 110i 43.858 6º Honda CB 300F 31.513 7º Yamaha YBR 150 29.663 8º Honda PCX 160 26.405 9º Honda XRE 300 Sahara 21.740 10º Yamaha Fazer 250 20.767

Agora, se olharmos só para junho, a Honda CG 160 novamente brilha. Foram 39.039 emplacamentos, seguida pela Honda Biz com 23.192 e a Honda Pop 110i com 20.109.

As Marcas que Mais Vendem em 2025

Quando falamos de marcas, a Honda é sem dúvida a mais popular. Confira a lista das dez mais vendidas no 1º semestre de 2025:

Posição Marca Emplacamentos Participação 1º Honda 696.528 67,67% 2º Yamaha 145.412 14,13% 3º Shineray 58.946 5,73% 4º Mottu 43.858 4,26% 5º Avelloz 14.408 1,40% 6º Royal Enfield 13.898 1,35% 7º Bajaj 11.629 1,13% 8º Haojue 10.438 1,01% 9º BMW 6.564 0,64% 10º Triumph 6.536 0,63%

E se formos ver os números apenas de junho, a Honda manteve sua liderança com 121.078 emplacamentos. A Yamaha ocupa novamente a segunda posição com 24.101.

O que não falta é opção para quem ama pegar a estrada ou caminhar pela cidade em duas rodas!