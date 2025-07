Vale Tudo continua a afetar a audiência da Globo

De acordo com dados de audiência até 17 de julho, as novelas da Globo continuam se destacando na televisão aberta, apresentando índices animadores. A reprise de "História de Amor" se aproxima do seu final com bons números no início da tarde. Além disso, "A Viagem", exibida no "Vale a Pena Ver de Novo", mantém uma performance sólida e constante.

No período da tarde, a comédia "Êta Mundo Melhor!" tem se destacado, superando os resultados de "Garota do Momento", que foi a antecessora no horário. Às 19h, a novela "Dona de Mim" também vem apresentando um desempenho superior em comparação com as produções anteriores nessa faixa de horário.

Por outro lado, o remake da novela "Vale Tudo" não tem alcançado o sucesso esperado. Com quase 100 capítulos no ar, a trama acumula uma média de 21,8 pontos de audiência, considerada modesta para a faixa nobre da emissora. Apenas "Mania de Você" teve uma performance inferior, com 21,2 pontos.

Na Record, a novela "Paulo, o Apóstolo" não conseguiu manter o público que assistia "Força de Mulher", mas ainda assim ajudou a emissora a permanecer na vice-liderança. A novela "A Caverna Encantada", que está em seus momentos finais, apresenta queda na audiência e deve encerrar com uma média em torno de 3 pontos, o que representa praticamente a metade da audiência de "Poliana Moça".

O SBT, por sua vez, está tentando recuperar o público com as novelas mexicanas, como "As Filhas da Senhora Garcia", mas ainda não conseguiu superar os resultados das produções infantojuvenis que eram exibidas anteriormente. A Band também enfrenta desafios, com o remake de "Café com Aroma de Mulher", produzido pela Netflix, não alcançando a audiência esperada.

Desempenho de Audiência (até 17 de julho) por Emissora

Globo:

"História de Amor" – 11,5 pontos

"A Viagem" – 16,1 pontos

"Êta Mundo Melhor!" – 19,6 pontos

"Dona de Mim" – 20,8 pontos

"Vale Tudo" – 21,8 pontos

Record TV:

"O Rico e Lázaro" – 4,4 pontos

"Paulo, o Apóstolo" – 6,2 pontos

"Reis" – 4,9 pontos

SBT:

"A Caverna Encantada" – 3,5 pontos

"A Usurpadora" – 3,2 pontos

"As Filhas da Senhora Garcia" – 3,2 pontos

Band:

Não há informações disponíveis.

A medição de audiência é baseada em critérios que indicam que cada ponto na Grande São Paulo representa cerca de 77.488 residências sintonizadas ou 199.313 pessoas.