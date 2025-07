Banco do Brasil alerta clientes sobre novidades em conta-corrente

Banco do Brasil alerta clientes sobre golpes com uso do nome da instituição

O Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais tradicionais do Brasil e tem uma presença significativa na vida de milhões de brasileiros. Infelizmente, a credibilidade dessa instituição tem sido explorada por criminosos que criam golpes cada vez mais sofisticados. Esses golpistas tentam acessar contas e informações pessoais dos clientes por meio de táticas como ligações falsas e mensagens enganosas. Este guia visa informar e proteger os clientes contra as fraudes que usam o nome do banco.

Golpe da falsa Central de Atendimento

Um dos golpes mais preocupantes atualmente envolve criminosos que se fazem passar por funcionários da "Central de Segurança" do Banco do Brasil. Ao ligar para os clientes, esses golpistas apresentam um tom de urgência e podem até usar números de telefone que parecem ser da instituição. Muitas vezes, já possuem informações pessoais, como o nome completo e parte do CPF da vítima, tornando a abordagem ainda mais convincente.

Os golpistas costumam alegar que houve uma "compra suspeita" ou que a conta foi bloqueada por segurança. Para "resolver" a situação, eles solicitam que a vítima execute uma série de ações, tais como:

Realizar um Pix ou uma transferência para uma suposta "conta segura".

Informar códigos gerados pelo aplicativo do banco para "validar" um cancelamento.

Instalar um "módulo de segurança" que pode dar acesso remoto ao celular do cliente.

A orientação principal é clara: o Banco do Brasil NUNCA liga solicitando transferências, pagamentos ou senhas para cancelar operações. Se você receber uma ligação desse tipo, desligue imediatamente.

Phishing e Smishing: mensagens enganosas

Os golpes digitais mais comuns são o phishing (por e-mail) e o smishing (por SMS). Nesses casos, as vítimas recebem mensagens que parecem legítimas, muitas vezes com logotipo e linguagem do banco. Exemplos de abordagens usadas incluem:

“Atualização Cadastral Obrigatória” : A mensagem informa que o cadastro precisa ser atualizado e solicita que o cliente clique em um link, alegando que a conta será bloqueada se isso não for feito.

: A mensagem informa que o cadastro precisa ser atualizado e solicita que o cliente clique em um link, alegando que a conta será bloqueada se isso não for feito. “Pontos Livelo/BB prestes a expirar” : Ofertas fictícias de resgates de pontos que visam coletar dados pessoais.

: Ofertas fictícias de resgates de pontos que visam coletar dados pessoais. “Compra Suspeita de R$ X.XXX,XX”: Notificações de compras não reconhecidas que pedem para ligar para números falsos ou clicar em links.

Essas mensagens têm como objetivo redirecionar os clientes a páginas falsas, onde suas informações serão coletadas pelos criminosos.

Golpes no WhatsApp

O WhatsApp também é um canal amplamente utilizado por golpistas. Eles criam perfis falsos se apresentando como gerentes ou consultores do banco, oferecendo empréstimos ou renegociações de dívidas com condições vantajosas, mas que na verdade são truques para extorquir dinheiro. As propostas geralmente envolvem pedidos de pagamento antecipado, que não são devolvidos.

Caso receba mensagens ou abordagens no WhatsApp, verifique se o número corresponde ao canal oficial do Banco do Brasil, que é (61) 4004-0001, e que possui um selo de verificação verde. O banco nunca entrará em contato proativamente para oferecer crédito ou solicitar depósitos.

Como o Banco do Brasil se comunica realmente

Para evitar ser enganado, é importante entender como o Banco do Brasil se comunica. Abaixo estão alguns pontos críticos:

NUNCA pedem senhas completas (seja para transações ou acesso) por telefone, e-mail ou mensagens.

NUNCA solicitam códigos de segurança do cartão.

NUNCA pedem transferências ou Pix para "proteger" sua conta.

NUNCA enviam funcionários ou motoboys para recolher cartões.

NUNCA solicitam a instalação de programas ou aplicativos de fontes desconhecidas.

As comunicações relacionadas a problemas de segurança são feitas de forma a orientar o cliente a usar canais oficiais, como o aplicativo ou o site do banco.

O que fazer se você for vítima de um golpe

Caso você suspeite que caiu em um golpe, a rapidez nas ações é fundamental. Aqui estão os passos a serem seguidos:

Contate o Banco do Brasil: Utilize os números oficiais disponíveis no verso do seu cartão ou no site para relatar o ocorrido. Altere todas as suas senhas: Acesse sua conta a partir de um dispositivo seguro e mude suas senhas imediatamente. Registre a ocorrência: Utilize o aplicativo do banco para contestar compras não reconhecidas e comunique o ocorrido detalhadamente. Faça um Boletim de Ocorrência (B.O.): Documente o crime, um passo importante para o processo de contestação. Acione o MED do Pix: Se o golpe envolveu uma transferência Pix, informe ao banco o mais rápido possível. O Mecanismo Especial de Devolução pode ajudar a bloquear e recuperar valores.

Comparativo: Comunicação do banco e tentativas de golpe

Característica Comunicação Oficial Tentativa de Golpe Canal de Contato App, Internet Banking, e-mails @bb.com.br WhatsApp não solicitado, números de celular comuns Solicitação de Senhas NUNCA pede senhas por telefone/e-mail Pede senhas ou códigos para “validar” ou “proteger” Pedido de Ação Informa sobre transações, orienta a verificar diretamente no app Pede para clicar em links ou fazer transferências Tom da Mensagem Profissional e informativo Alarmista, urgente, ameaçador Ligação Telefônica Pode fazer ofertas, mas nunca para procedimentos de segurança Pressiona para realizar operações enquanto fala

A segurança de sua conta é uma responsabilidade compartilhada. Mantenha-se informado e desconfiado de contatos que não sigam essas diretrizes. Em caso de dúvida, a regra é clara: desligue, apague a mensagem e entre em contato diretamente com o Banco do Brasil pelos canais que você confia.